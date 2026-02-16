除夕還沒過完就想溜？ 一票年輕人嘆：回家10分鐘就吵架

除夕返鄉與家人圍爐。示意圖。（資料照）

今（16日）是農曆除夕，傳統習俗返鄉圍爐吃年夜飯，不過一名網友在社群發文直言，自己除夕還沒過完，就已經想從老家溜回租屋處，貼文意外引爆大量年輕人共鳴，而這些苦主分享產生共鳴的原因，不外乎回家不久，便與家人或親戚爆發爭吵有關。

據悉，該名網友昨（15日）小年夜在Threads發文指出，「除夕都還沒到，已經有一瞬間想回租屋處的年輕人舉手，我先」，另留言補充他並非不喜歡家人、甚至自己還是在一個很幸福的家庭成長，但他認為家人難免用些獨斷的思考發言，又或是自己感覺過年就是要回來聽命行事的，「一旦客氣的發言表達異議，就還會被情勒唸很久...」



原PO直言，面對這種情況，他總有一種「我長大成人可以好好溝通了，怎麼又也還是無法好好溝通的感覺？」，雖然完全敷衍式的配合也是一個方法，但又覺得似乎不該放棄與家人真心相處「完全有感受到家人很想要瞭解年輕人的東西，或是接觸我的工作興趣。但一旦他理解錯誤，我想改正的時候，又不願意接受，那我到底要？」

該文一出，隨即湧入許多今年過年剛回家、就遇到類似經驗的苦主抱怨，「回家跟媽媽聊天10分鐘就被氣到」、「這我，下高鐵第1秒就跟我媽的老公大吵，氣到請她路邊安全停車讓我下車我要回台北了」、「吵了，為什麼過年要一大早起床拜拜？平常上班都要早起了，放個假像沒放一樣要早起」、「一回家，洗了8人份、兩餐加一頓點心的碗盤加杯子，快40個，請問我是回家當免費幫傭？」、「+1...才回家不到3小時馬上吵架了，吵架原因還是因為我偷偷買了海鮮，被一直說浪費，直接爆氣」。

還有網友感嘆，「距離產生美感，現在都只回去除夕到初三」、「週五回到家，直到昨天已經累計第3個『滾回台北』，甚至還沒除夕」、「跟家人過完年後，就會非常感恩戴德自己搬出來住，獨居是多麼幸福的事情」、「其實覺得吃頓飯，看看大家都還正常能說話就好了，畢竟生活圈與工作都不同」、「真的是再三慶幸自己23歲買房，雖然繳房貸很痛苦，但我剛才回老家不到10分鐘，我媽的對話已經讓我無限翻白眼」。

