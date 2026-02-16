為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹市慈雲空橋進行主橋體吊裝工程 2/23至3/31實施第二階段交通管制

    2026/02/16 10:55 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹市慈雲空橋進行主橋體吊裝工程，2/23至3/31實施第二階段交通管制。（市府提供）

    竹市慈雲空橋進行主橋體吊裝工程，2/23至3/31實施第二階段交通管制。（市府提供）

    新竹市政府推動「慈雲路空中行人步道橋工程」，將於農曆過年後展開鋼橋主體吊裝作業。工務處表示，為確保施工安全與交通順暢，市府規劃自2月23日起至3月31日，於每日白天時段實施階段性交通管制，提醒市民提前規劃行程並配合現場引導。

    市府指出，本階段施工時間將避開上下班交通尖峰時段，於每日9時30分至16時施工，期間將佔用慈雲路南、北向外側車道進行鋼橋吊裝及相關作業，並維持內側車道雙向正常通行。考量吊裝作業需大型機具進場及施工安全距離，現場將設置交通維持設施及安排交維人員疏導車流，確保行車安全。

    市府表示，鋼橋主體吊裝為本工程最重要的關鍵節點之一，象徵空橋結構正式進入主體成形階段。此次吊裝完成後，將銜接後續橋面版施作及相關附屬設施安裝，整體工程輪廓將逐步成形。

    工務處指出，為確保鋼構品質與結構安全，市府於吊裝前已派員前往鋼構製造廠辦理廠驗作業，針對鋼材品質、焊接品質、尺寸精度及防蝕塗裝等項目逐一查核，確認符合設計規範及契約要求後始准予出廠。後續吊裝過程亦將依核定施工計畫及安全規範辦理，落實各項檢核程序，確保工程品質與施工安全無虞。

    工務處表示，施工期間部分時段可能影響車流通行，已責成施工團隊加強工序安排與現場安全管理，在確保工程品質與施工安全之前提下，全力縮短施工期程，並提醒用路人行經該路段時減速慢行，配合現場交通指引與標誌通行，共同維護行車安全。

    圖
    圖 圖 圖
