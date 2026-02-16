運用QR Code整合交通資訊 苗栗警科技助力春節交通順暢

農曆春節連假，苗栗縣警局動員大批警力，加強交通疏導。（圖由苗栗警分局提供）

近年來，春節連續假期，苗栗縣三義、大湖及泰安等風景區車流增加，為確保民眾返鄉及出遊交通順暢，苗栗警察分局依運用科技工具導入QR Code資訊整合服務，提供即時路況與交通措施，協助用路人掌握最新資訊，讓民眾快樂出遊，平安回家。

苗栗警察分局表示，此次創新作法透過QR Code整合多項交通與公共服務資訊，包括「高速公路1968」、「幸福公路」即時路況平台，以及「苗栗搭公車」、「台鐵e訂通」、「停車大聲公」等交通服務APP，同時彙整苗栗縣政府及苗栗警察局公告之交通管制措施、替代道路建議及春節用路資訊，讓民眾只需掃碼即可快速取得完整資訊。

此外，QR Code亦提供計程車代叫與道路救援等貼心服務資訊，協助民眾在突發狀況時即時獲得協助。相關資訊將張貼於分局臉書粉絲專頁及各分駐、派出所，及三義勝興車站、龍騰斷橋及三義車亭休息站等處所方便民眾隨時掃描使用。

苗栗警分局強調，農曆春節期間車流量大，民眾出門前可先查詢路況資訊，並配合交通管制措施及員警指揮行駛，共同維護交通秩序與行車安全。警方也將持續加強交通疏導勤務，守護民眾平安順暢返鄉。

苗栗警分局運用QR Code整合交通資訊，請欲至苗栗縣旅遊的民眾善加利用，掌握路況。（圖由苗栗警分局提供）

