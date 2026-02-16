北市圖2025年借閱調查 《不便利的便利店》最受喜愛

台北市立圖書館2025年借閱情形，紙本文學類借閱冠軍是日本作家杉井光《世界上最透明的故事》；《納瓦爾寶典》、《不便利的便利店》分居電子書1、2名。（台北市立圖書館提供）

台北市立圖書館公布2025年圖書借閱情形，主要閱讀族群為35至54歲的壯年讀者，借閱量占年度總借閱量47.08%；紙本借閱以語言文學類最受歡迎，總借閱量達543萬1,563冊，占總借閱冊數的40.49%，電子資源使用人次較2024年成長20.98％。綜計實體書及電子書借閱排行榜，《不便利的便利店》最受喜愛。

台北市立圖書館年度閱讀力調查顯示，全年進館使用達1326萬3842人次，外借圖書達1772萬1388冊，電子書使用人次突破430萬；實體藏書量達875萬266冊，每位市民平均擁有3.59冊圖書，同時提供294萬5113冊電子書與電子雜誌。數位借閱持續增長，電子資源使用人次較2024年成長20.98％，數位閱讀已漸成市民學習管道。

調查顯示，35至54歲的是北市圖的主要閱讀族群，圖書借閱量占年度總借閱量47.08%；其次為樂齡族群（55歲以上，計25.22%）以及學童11.57%；其中，65歲以上的銀髮族借閱量較2024年增加12.63%，顯示銀髮讀者高度學習熱情。

市圖公布，紙本借閱以語言文學類最受歡迎，總借閱量達543萬1563冊，占總借閱冊數的40.49%；文學類榜首是日本作家杉井光《世界上最透明的故事》，作品結合尋父與推理敘事，並以「唯有紙本書才能完成」的創新設計，引發讀者熱烈討論。非文學作品《持續買進：資料科學家的投資終極解答，存錢及致富的實證方法》奪下第1名，引導讀者跳脫直覺，透過客觀資料進行理性判斷，建立自己的投資策略。童書類以《小雷和波波》系列溫馨作品，成為最受家長與幼兒讀者喜愛的閱讀選擇。

電子書借閱排行榜則由《納瓦爾寶典》奪冠，其次為《不便利的便利店》及《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課》。分析顯示，女性使用電子書比例高於男性，偏好文學小說類，男性則以財經商管類為主。綜觀實體書及電子書借閱排行榜，則是《不便利的便利店》最受讀者喜愛。

