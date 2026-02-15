歸仁仁壽宮新建文物館春節開放 一進門就「鑽轎腳」獲保佑

仁壽館2樓的空間設計相當特別，猶如讓民眾「鑽轎腳」，獲得保佑。（記者吳俊鋒攝）

台南東門城外三大廟之一的歸仁區仁壽宮，是當地信仰中心，香火鼎盛，廟方斥資5千萬元新建的文物館已由總統賴清德揭牌，內部陳列完成，2樓的空間設計兼具傳統紅瓦厝與現代工業風，相當特別，農曆春節首度開放。

仁壽宮也是文化部重要民俗「南關線三大廟王醮暨遊社」的共同保存者，遠近馳名，今天進行七星平安橋的迎神儀式，在道長帶領下，恭請保生大帝坐鎮，管理委員會「鑽轎腳」並敲鑼，象徵典禮圓滿完成，預計年初一至初五提供信眾參拜，祈求保佑馬年平安、健康，諸事順利。

點燈人潮持續增加，仁壽宮的光明燈、太歲燈、文昌燈、藥師燈、財利燈與晉祿燈等超過1.5萬盞，農曆春節還沒到，就已受理將近4成。

展示文物的仁壽館預計大年初一起正式開放，為期6天，每天「朝9晚5」，2樓的空間設計很有看頭，呈現世代延續的精神，尤其天花板的造型燈飾，宛如讓民眾「鑽轎腳」，獲得神明庇佑。

2樓也保留片段的傳統平房屋頂，透過早期建材的呈現，凸顯歸仁的「紅瓦厝」舊稱，而廊道的設計，在鮮明的磚色上，露出現代化的鋼鐵結構，社會演進中的新舊交融，階梯一角也加裝單槍投影設備，成為導覽、解說的小平台。

2樓展示內容較為小型，包含祭祀儀典文物、先民生活器具，並收藏黃金生的剪黏作品，天花板的燈飾，採神轎形式設計，一進門就獲得保生大帝的護佑，加上將「樓中樓」的格局，融入參觀動線，展現創意巧思。

張鈴宏說，1樓則是6米的挑高空間，展示較為大型的宗教祭典器物，包含遶境的神轎、娘傘，以及各式旗幟，還有彩繪王船模型、七星平安橋，加上獲台南市政府登錄傳統工藝「糊紙」保存者吳文進的12生肖作品。

張鈴宏提到，仁壽館現址原是舊倉庫，重建為文物展示的場域，結合廣場大理石地板的鋪設，有助於成功塑造廟埕景觀，而1樓的挑高空間，未來舉辦建醮活動時，也可當作王船廠使用。

展示系列文物的仁壽館，將於大年初一首度開放，為期6天。（記者吳俊鋒攝）

仁壽宮進行七星平安橋的搭設，迎請神明，虔誠參拜。（記者吳俊鋒攝）

仁壽宮的七星平安橋將於大年初一開始提供信眾參拜。（記者吳俊鋒攝）

仁壽宮的各項點燈，都相當踴躍。（記者吳俊鋒攝）

