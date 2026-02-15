為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    日本正妹遊台拍網美照嚇壞網友 驚：怎麼把八方拍成咖啡廳

    2026/02/15 15:18 即時新聞／綜合報導
    日本正妹來台旅遊，將連鎖鍋貼店拍成有咖啡店的樣子，網友大嘆「不愧是日本妹子」。（圖擷取自abab_abab_0社群平台「Threads」）

    有時候生活中習以為常的事物，透過不同角度來看，會有特別的發現。日前有位日本正妹來台旅遊，在社群平台「Threads」貼出她與鍋貼、手搖飲的合照，瀏覽次數竟破170萬，原因是她居然把台灣人日常生活中的連鎖鍋貼店拍得像在咖啡店，網友大嘆「不愧是日本妹子」。

    社群平台「Threads」名為「こがちゃんちゃん」的日本Cosplayer發文貼出她在台灣旅行時所吃的食物，雖然附圖是台灣人非常熟悉的鍋貼、酸辣湯、手搖飲，但第一眼看到會誤會，有網友留言「還以為是咖啡廳結果是八方嗎」、「請不要把八方拍成我吃不起的樣子」、「有心，八方也會是咖啡廳」、「放大要看什麼甜點結果是鍋貼」。

    留言區的網友更是踴躍分享對這組照片的看法「別在牽拖網美照要去咖啡廳了，是人的問題」、「果然顏值最影響照片」、「構圖跟人對，哪裡都可以是網美店嗎」、「外國人眼中的八方：」、「那盤鍋貼看起來有3、4百的價值」、「認真沒想過八方可以拍成這樣」、「希望這幾張圖給八方一點形象塑造的靈感」。

