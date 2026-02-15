古都國際馬拉松3/1登場 管制路段圖公布

古都國際半程馬拉松3月1日登場，警方公布交通管制圖。（南市警察局提供）

「2026臺南古都國際半程馬拉松」將於3月1日登場，市警局公布管制路段圖，沿線行經安平區、中西區，以及南區等道路，籲請用路人屆時提前改道行駛。

為提倡全民運動，推展古都觀光路跑風氣，「2026臺南古都國際半程馬拉松」主賽事將於3月1日清晨5點至上午10點舉行，起、終點都在市府永華市政中心廣場，各組將於5點30分陸續起跑，吸引逾2.5萬人報名參加。

請繼續往下閱讀...

為維護交通秩序與活動安全，交通大隊結合高雄港務警察總隊，以及警察局第二、第四、第六分局等，依活動規模與路線特性，進行完善交通管制與警力部署；賽事當天將於沿線重要路口、會場周邊加派警力執行交通疏導與管制措施，並協助引導選手與民眾通行，以降低對交通之衝擊。

交通警察大隊長賴銘助表示，除全力投入賽事交通安全維護外，也將於活動現場同步推動交通安全宣導，透過實地說明與互動交流，強化民眾正確用路觀念，希望藉由運動賽事結合交通安全教育，提升整體交通守法意識，共同打造安全、友善的交通環境。

古都國際半程馬拉松3月1日登場，警方公布交通管制圖。（南市警察局提供）

古都國際半程馬拉松3月1日登場，警方公布交通管制圖。（南市警察局提供）

古都國際半程馬拉松3月1日登場，警方公布交通管制圖。（南市警察局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法