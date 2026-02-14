最夢幻走春地！台南龍崎光節 點亮整座山林

台南「空山祭」再掀春節旅遊熱度。（台南市文化局提供）

「龍崎光節《山林呼喚》」被譽為「全國最美山林燈節」，今年持續在台南市龍崎區山林間發光發熱，自開賣以來人氣強強滾，不僅登上OPENTIX售票平台熱賣節目冠軍，也成為文化幣使用人次最高的展覽，早已被不少玩家列入年度必訪清單。隨著春節腳步接近，預料將再掀一波賞燈與拍照打卡熱潮。

今年主題「山林呼喚・大地蘊行」把整座山林變成沉浸式展場，觀展動線串聯山谷、林間步道與吊橋，沿途可見大型地景藝術與互動裝置，白天可欣賞自然紋理與裝置細節，夜晚則在燈光、聲音與風動效果交織下，呈現宛如會呼吸的森林劇場。遊客不是單純看展，而是走進作品之中，隨步伐節奏感受光影流動，體驗感十足。

為迎接年節人潮，空山祭規劃限定活動，包括夜間音樂演出、策展人導覽解說，以及結合在地特色的「龍崎土手作工作坊」，讓旅人能親手以土地為素材創作紀念作品，把旅行記憶帶回家。這類結合藝術與體驗的安排，也讓展覽從單點景點升級為半日到一日深度旅程。

南市文化局表示，展期橫跨春節假期，初一、初二皆正常開放，是年假出遊的新選擇。由於每日採限量場次入場，建議提前規劃行程並先購票，才能安心賞展不撲空。若想避開人潮，可選擇較早或較晚場次，既能拍到理想畫面，也能更沉浸在山林氛圍之中。

今年春節，不妨走出城市，把走春路線拉進山裡。當夜色降臨、燈光亮起，森林化身藝術舞台，也讓新年旅程多一份詩意與驚喜。

