台灣人傳授鹹豆漿「私房吃法」 日本作家感動訴說這件事

台灣人遞給她的手機畫面，內容說明鹹豆漿的「美味吃法」。（取自大畠順子X）

一名日本女作家在日本知名台式早餐專賣店「wanna manna」用餐時，一名陌生人突向她展示手機，建議她鹹豆漿的「私房吃法」，讓她相當感動，並想到過去來台旅遊時，遇到的每個台灣人都非常親切，希望以後有外國人坐在自己身邊時，也能這樣教他們享用美味日本料理的訣竅。

日本作家大畠順子11日在X上發文分享這段與台灣人的溫馨互動。根據她PO出的照片，可見她在wanna manna用餐，桌上餐點有鹹豆漿、蛋餅、飯糰、鳳梨酥以及豆漿和紅茶。

她在貼文中表示，她在店中突然感覺到隔壁桌向她搭話，「原來是一位台灣人特地教我更美味的吃法」。她也貼出這位台灣人遞給她的手機畫面，只見上面以日文寫著，「那個、不好意思打擾了，我是台灣人。在鹹豆漿裡面加一點辣油的話，會非常美味。還有，把紅茶和豆漿各半混合的飲料非常好喝，希望你能試試看。另外，如果有機會，也推薦饅頭夾蛋夾肉鬆，這是我故鄉的味道。」

大畠順子在文中也表示，她過去在台灣遇到的每個人都非常友善，「我也好希望以後坐在外國人旁邊時，能像這樣自然而然地教他們日本料理的美味吃法和竅門。」

大畠順子也在留言處分享，她曾經造訪台灣4次，深刻體會到台灣人的親切，像是一次深夜抵達台灣，不會使用住宿櫃檯的觸控面板，接送她的司機主動幫她處理到成功為止。有一次不知道怎麼付停車費，陌生人竟主動幫她付掉了。還有一次到台灣離島旅行，在詢問路人住宿地點時，港口工作人員直接把她載到旅館...等，她共舉出了11件事，並表示「還有其他事蹟，多到說不完，細碎的小事情更是多得數不清。」

該篇文引發熱烈回響，目前已有超過380萬人次觀看。日本網友紛紛表示：「台灣人真的超親切」、「去那裏大概10次，有很多善良的人」、「去台灣迷路時，一位老人走過來用日文問我是不是迷路了。他們都很友善」、「要是被給了這種美食建議，真的會讓人完全神魂顛倒啊！台灣人真的好溫柔喔。」

貼文被轉回台灣後，台灣網友也紛紛表示：「最棒外交」、「超棒的國民外交」、「不愧是台灣人」、「台灣人都是吃貨」、「大推豆漿紅茶」；不過也有人吐槽：「鹹豆漿加辣油是什麼鬼啦！」

