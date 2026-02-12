助600學子翻轉未來 南台南家扶頒發650萬元助學金

南台南家扶透頒發650萬元助學金，協助學子安心就學，翻轉未來。（記者蔡文居攝）

南台南家扶中心今天在台南市勞工育樂中心舉辦「無窮世代─2026年春季金學獎暨獎助學金頒發典禮」，在社會各界善心人士與企業的鼎力支持下，募集到650萬元助學金，頒發給600位經濟弱勢學子，協助他們完成就學的夢想，確保他們不因貧窮中斷求學路。

南家扶表示，此次典禮特別以「風箏」為核心主題，象徵每一位家扶學子就像是一只渴望飛向藍天的風箏，雖然在成長過程中難免遇到逆風，但只要有「助學人」守護相伴，孩子就能在逆風中找尋平衡，穩健地飛向夢想的高度。

請繼續往下閱讀...

受獎代表小玉（化名）去年就已考上社工師證照，今年將進入研究所深造。她在典禮上感性致詞指出，由於家庭經濟限制，感謝每份助學金如同及時雨，讓她能無後顧之憂地參與學習。這份助學金對她而言，不僅僅是經濟上的實質幫助，更是一份珍貴的肯定。

小玉說，這讓她明白，即便她曾經走得慢、曾經在迷霧中徘徊，但她的努力與天賦是被看見的。這份被支持的力量，讓她有勇氣從一個「被助者」，慢慢成長為一個有能力「助人」的社工專業者，這份愛讓她更有勇氣去追夢。

南台南家扶中心扶幼主委楊政達指出，650萬元助學金承載了無數善意、溫暖與陪伴。就像是風箏那條線，讓孩子在追求學業的路上，感受到後方有人一路扶持。即使生活有風雨，他們也能安心專注於學業，最終翻轉貧窮。

南台南家扶說，感謝開基玉皇宮、亨叡公司、興固實業、南市成功國際同濟會、開元寺、明德救急基金會、堤維西愛心會、源亨開發公司、嘉運昇公司、世綺企業、明震機電、東煒建設、高清愿紀念慈母文教基金會、坤華永成社福基金會、侯博明社福基金會及善心人士的愛心捐贈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法