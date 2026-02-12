為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南玉井林班地發現多種保育類 林保署生態友善機制展成果

    2026/02/12 11:58 記者劉婉君／台南報導
    台南玉井96林班集水井逃生通道，發現第1級瀕臨絕種保育類食蛇龜蹤跡。（林業保育署嘉義分署提供）

    台南玉井96林班集水井逃生通道，發現第1級瀕臨絕種保育類食蛇龜蹤跡。（林業保育署嘉義分署提供）

    林業及自然保育署嘉義分署執行「國有林治理工程生態友善機制」，減低工程對環境的衝擊及保護生物多樣性，經委託專業研究團隊超過6個月的紅外線自動相機監測，初步分析在台南玉井林班地拍攝到穿山甲、麝香貓及食蟹獴等保育類哺乳動物，更記錄到第一級瀕臨絕種保育類食蛇龜使用集水井逃生通道的珍貴畫面。

    林業保育署嘉義分署國有林治理工程生態友善機制，採用迴避生態敏感區、縮小工程規模、使用減輕環境影響的工法，及採用補償措施等，其中，設置協助動物通行或逃脫的通道，已成為分署治理工程的必備工項。

    經過逾6個月的監測，團隊初步分析在台南玉井96林班集水井逃生通道發現第一級瀕臨絕種保育類食蛇龜、穿山甲，在動物通道發現白鶺鴒蹤跡，並於楠西與南化間的南山林道緩坡通道發現山羌蹤跡，另外還有麝香貓及食蟹獴等保育類哺乳動物。

    嘉義分署人員表示，由於工程運用紅外線自動相機記錄野生動物使用通道情形，目前仍缺乏系統性的後續評估成果，因此委託漢林生態顧問公司及國立嘉義大學森林系副教授劉建男團隊，針對2019年至2024年轄區治理工程所設置的動物通道資料，遴選出15處具代表性的溪流護岸動物通道設施及8處集水井逃生通道，架設紅外線相機監測與評估，分析通道設計與動物利用頻率的關聯，將作為後續設置的參考。

    後續將統整分析各通道的長、寬、坡度，並測量周遭植被鬱閉度（樹木遮蔽地面的程度），以瞭解通道結構或四周環境狀況對動物通道利用成效的關聯性，期能進一步提升生態友善措施的施行效益。

    台南玉井96林班集水井逃生通道發現穿山甲蹤跡。（林保署嘉義分署提供）

    台南玉井96林班集水井逃生通道發現穿山甲蹤跡。（林保署嘉義分署提供）

    台南玉井51林班動物通道發現白鶺鴒蹤跡。（林保署嘉義分署提供）

    台南玉井51林班動物通道發現白鶺鴒蹤跡。（林保署嘉義分署提供）

    台南楠西與南化間的南山林道緩坡通道發現山羌蹤跡。（嘉義林保署提供）

    台南楠西與南化間的南山林道緩坡通道發現山羌蹤跡。（嘉義林保署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播