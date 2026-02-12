為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    迎接「國際母語日暨台灣母語日」 桃市自強國小辦小主播研習營 國中小學生體驗母語採訪報導新聞

    2026/02/12 11:27 記者周敏鴻／桃園報導
    自強國小邀學生們參與「校園本土語言新聞小主播研習營」，研習用台語、客語採訪及播報新聞。（桃園市政府提供）

    自強國小邀學生們參與「校園本土語言新聞小主播研習營」，研習用台語、客語採訪及播報新聞。（桃園市政府提供）

    2月21日「國際母語日暨台灣母語日」將至，桃園市中壢區自強國小結合北桃園有線電視公司，提前主辦為期3天的「校園本土語言新聞小主播研習營」，跨校際共45位5到8年級學生參與，營隊結合新聞主播職業體驗與台語、客語的學習，讓每一位學生都能上陣開心說母語。

    自強國小校方表示，「校園本土語言新聞小主播研習營」吸引市境20所國小、2所國中的45位學生參與，分為3組台語、2組客語進行研習；學生們說，第1天課程「如何成為稱職的小主播」，教他們學習主播台上的儀態、語調等，還要擔任小記者，練習新聞採訪，走出教室透過校園生態導覽期間的觀察、提問，撰寫新聞稿，做好播報新聞的準備。

    第2天課程「主播化妝術」、「攝影實務課」則讓學生了解開始播報新聞的事前準備與攝影構圖概念，第3天安排前往電視台錄影，以檢驗密集訓練的成果，讓學生們直呼「新鮮又好玩」。

    自強國小邀學生們參與「校園本土語言新聞小主播研習營」，研習用台語、客語採訪及播報新聞。（桃園市政府提供）

    自強國小邀學生們參與「校園本土語言新聞小主播研習營」，研習用台語、客語採訪及播報新聞。（桃園市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播