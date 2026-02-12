迎接「國際母語日暨台灣母語日」 桃市自強國小辦小主播研習營 國中小學生體驗母語採訪報導新聞

自強國小邀學生們參與「校園本土語言新聞小主播研習營」，研習用台語、客語採訪及播報新聞。（桃園市政府提供）

2月21日「國際母語日暨台灣母語日」將至，桃園市中壢區自強國小結合北桃園有線電視公司，提前主辦為期3天的「校園本土語言新聞小主播研習營」，跨校際共45位5到8年級學生參與，營隊結合新聞主播職業體驗與台語、客語的學習，讓每一位學生都能上陣開心說母語。

自強國小校方表示，「校園本土語言新聞小主播研習營」吸引市境20所國小、2所國中的45位學生參與，分為3組台語、2組客語進行研習；學生們說，第1天課程「如何成為稱職的小主播」，教他們學習主播台上的儀態、語調等，還要擔任小記者，練習新聞採訪，走出教室透過校園生態導覽期間的觀察、提問，撰寫新聞稿，做好播報新聞的準備。

第2天課程「主播化妝術」、「攝影實務課」則讓學生了解開始播報新聞的事前準備與攝影構圖概念，第3天安排前往電視台錄影，以檢驗密集訓練的成果，讓學生們直呼「新鮮又好玩」。

自強國小邀學生們參與「校園本土語言新聞小主播研習營」，研習用台語、客語採訪及播報新聞。（桃園市政府提供）

