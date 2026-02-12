每小時50元！苗栗試辦幼兒臨時托育 線上預約更便利

苗栗市大同國小附設幼兒園為苗栗縣臨時照顧之試辦據點之一；圖為教育部長鄭英耀日前前往訪視。（資料照）

苗栗縣政府推動「公立及非營利幼兒園試辦臨時照顧服務」，以苗栗市大同國小附設幼兒園、竹南鎮新南非營利幼兒園為試辦據點，幼兒臨時托育每小時50元，今年起並加入教育部國教署便民系統，提供線上預約服務，有需求的家長可多加利用。

為支持家庭育兒，國教署鼓勵公共化幼兒園試辦臨時照顧服務，苗栗縣政府選定苗栗市大同國小附設幼兒園、竹南鎮新南非營利幼兒園為試辦據點推動，服務對象為學齡2歲以上至入國民小學前之幼兒。

縣府教育處說明，2試辦據點一天都各提供8名幼兒臨時托育，家長每週至多可預約2個時段，每個時段以3小時為原則，收費標準為每小時50元；如有逾時情形，則按每半小時加收30元、每小時加收50元計費。今年起並加入國教署便民系統，提供線上預約服務，讓有需求的家長預約更便利。

教育處表示，此服務不僅收費平價，也提供家長於喘息的同時，也讓幼兒能在專業環境中獲得妥善照護，兼顧家庭需求與幼兒福祉。

國教署鼓勵公共化幼兒園試辦臨時照顧服務，苗栗縣政府選定苗栗市大同國小附設幼兒園、竹南鎮新南非營利幼兒園為試辦據點推動；圖為教育部長鄭英耀日前到大同附幼訪視，與幼兒互動。（資料照）

