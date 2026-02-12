師鐸獎名師涉貪被羈押！ 彰化教育處說話了

師鐸獎名師涉貪，彰化縣教育處表示，尊重調查。（資料照）

彰化一名奉獻幼教界超過29年的公立幼兒園主任，因超收學費遭人檢舉，檢方展開調查，因帳目不符，又無法提出合理的說明，遭羈押禁見。此事震憾彰化教育界，彰化縣教育處表示，無論公幼或私幼，收費都必須依照「彰化縣教保服務機構收退費標準」所訂定的收費基準表辦理，縣府也會不定期稽查收費項目與金額。

據了解，該校幼兒園每學期學費達5000元，但一般公立幼兒園才3000多元，超收的部分是否進入主任口袋，成為檢方調查的重點。檢方核對家長繳交的收據及幼兒園的友出，發現幼兒園部多筆「虛報」的帳戶，成為主任被羈押的關鍵。

該名主任教學非常認真，也開發出獨道的幼兒教學，她獲獎無數，一名家長說「該得的獎都得到了！」包括教育部師鐸獎、Super教師獎，她致力於弱勢幼兒照顧、擔任專業輔導員與評鑑委員，並長期投入公益活動，被稱為幼教界的典範，沒想到今天發生貪瀆弊案遭查。

對於此案，縣府強調，目前已進入司法程序，將全力配合檢調調查，同時重申各教保機構都應確實依核定項目收費，落實收費公告與說明義務。

