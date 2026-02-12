為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    師鐸獎名師涉貪被羈押！ 彰化教育處說話了

    2026/02/12 09:47 記者顏宏駿／彰化報導
    師鐸獎名師涉貪，彰化縣教育處表示，尊重調查。（資料照）

    師鐸獎名師涉貪，彰化縣教育處表示，尊重調查。（資料照）

    彰化一名奉獻幼教界超過29年的公立幼兒園主任，因超收學費遭人檢舉，檢方展開調查，因帳目不符，又無法提出合理的說明，遭羈押禁見。此事震憾彰化教育界，彰化縣教育處表示，無論公幼或私幼，收費都必須依照「彰化縣教保服務機構收退費標準」所訂定的收費基準表辦理，縣府也會不定期稽查收費項目與金額。

    據了解，該校幼兒園每學期學費達5000元，但一般公立幼兒園才3000多元，超收的部分是否進入主任口袋，成為檢方調查的重點。檢方核對家長繳交的收據及幼兒園的友出，發現幼兒園部多筆「虛報」的帳戶，成為主任被羈押的關鍵。

    該名主任教學非常認真，也開發出獨道的幼兒教學，她獲獎無數，一名家長說「該得的獎都得到了！」包括教育部師鐸獎、Super教師獎，她致力於弱勢幼兒照顧、擔任專業輔導員與評鑑委員，並長期投入公益活動，被稱為幼教界的典範，沒想到今天發生貪瀆弊案遭查。

    對於此案，縣府強調，目前已進入司法程序，將全力配合檢調調查，同時重申各教保機構都應確實依核定項目收費，落實收費公告與說明義務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播