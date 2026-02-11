春節前送暖 扶輪社捐款讓高雄燕巢家園過好年

高雄燕之巢扶輪社今天號召9個友社，前往伊甸基金會高雄燕巢家園，陪伴身心障礙朋友提前過年。（伊甸基金會提供）

春節即將來臨，國際扶輪3510地區高雄燕之巢扶輪社，今天號召9個友社到伊甸基金會高雄燕巢家園，陪伴身心障礙朋友提前過年，捐贈10萬元支持相挺。

燕之巢扶輪社已連續3年支持伊甸基金會，今年邀請友社一起做公益，成員包括岡山、路竹、阿公店、高雄濱海、高雄新市鎮、北高雄、旗山、旗山東區等扶輪社和台中市中晟國際同濟會，市議員方信淵也到場關心。

伊甸基金會說，燕巢家園是全日型身心障礙住宿機構，是許多身心障礙者第二個家，年節將近，有些住民因經濟弱勢無法返家，也有住民因家庭照顧能力有限，只能留在家園過年，燕巢家園安排有各式活動，陪伴住民歡樂過年。

伊甸資源發展處長黃子倢說，面對物價飛漲，加上社福需求不斷增加，感謝高雄燕之巢扶輪社一路相挺，並集結在地力量，攜手同行，有關全日型照顧服務資訊或欲捐款支持，請上伊甸基金會官網查詢，或洽捐款專線0800-025-885。

高雄燕之巢扶輪社和9個友社捐贈10萬元，相挺伊甸基金會高雄燕巢家園。（伊甸基金會提供）

