花蓮縣市民小巴更貼心 65歲以上長者及身心障礙者明起免費搭乘

花蓮縣政府2024年9月2日起開辦「市民小巴」，增進鄉親就醫、就學、洽公及出遊便利性，去年10月21日啟用市民小巴即時動態系統，提供即時查詢車輛動態及預約服務。驗票設備近期更新，明天（12日）起納入敬老愛心卡補助範圍，65歲以上縣民及身心障礙者可免費搭乘。

社會處說，縣府為縣民交通需求量身打造市民小巴市區公車，委由太魯閣客運承作，包括「5號洽公直達線」、「6號醫療照護線」、「7號市區夜環線」、「8號新城海岸線」及預約制的「行動遊花蓮」等5條路線，推出後獲得好評，太魯閣客運今年起與縣府合作65歲以上長者及身心障礙者乘車優惠服務，公車均可持敬老愛心卡無上限免費搭乘，明天起「市民小巴」也納入實施。

「市民小巴」營運初期因政策規劃，相關設備建置尚未納入敬老愛心卡補助範圍，隨著驗票設備更新，明天起開放敬老愛心卡刷卡免費搭乘服務，市區客運路線車資補助全線到位。

此外，位於偏鄉的卓溪鄉卓清社區發展協會及富里鄉羅山社區發展協會所營運的幸福巴士，亦提供65歲以上長者及身心障礙者預約免費搭乘（不使用敬老愛心卡，向協會預約後由協會提供乘車碼使用搭乘）。再搭配現行敬老愛心計程車補助、縣內鐵路車資補助等，建構完整交通補助網絡，讓福利深入每個社區角落。

