赴韓旅遊帶延長線剛通電就爆炸 網曝「這類型」千萬別帶

網友提醒，出國切勿使用有「開關小燈泡」的延長線，因電壓不同很容易造成跳電；示意圖。（資料照）

不少民眾出國習慣自備延長線，不過，近日就有台灣網友分享，因為自己沒有搭配變壓器就使用延長線，導致飯店房間瞬間跳電並遭罰款。對此，他希望透過分享自身的慘痛經驗，提醒其他人到國外時，需特別注意電壓問題。也有網友示警，應盡量避免在國外使用有「燈泡開關」的延長線。

一名網友在Threads上分享，他近日到南韓旅遊時帶著自己的延長線，因為前一間飯店是使用台灣的插座，所以在使用延長線上沒有問題，但今天入住的新飯店是韓國雙圓孔插座，便拿出沒有變壓器的轉接頭使用。不料，電一打開就馬上爆炸，導致整間房間跳電。雖然最後由飯店人員協助，處理30分鐘後就復電，但也因此被罰3萬韓元（約650元新台幣），讓原PO愧疚表示「真的很對不起」。

此文一出，引起網友熱議，網友表示「跟我同事一模一樣欸⋯她一樣是用延長線讓整個房間跳電⋯」、「你的延長線應該是很早之前買的，近10年來的延長線都是做100到240V的電壓，理論上不會出現這種問題」、「所以我去韓國還帶了電錶，就是擔心有這種狀況！」。

也有網友指出，之所以會爆炸是因為延長線上有「開關小燈泡」，「小燈泡只有支援到110v（台灣電壓），韓國是220v的，開關一開，裡面的小燈泡受不了，就爆了」。而他也進一步建議，「如果你已經到韓國了，直接去大創買一條220v就好，以後出國到220v就帶220v的延長線，110v就帶台灣買的延長線，但盡量都買最簡單的延長線就好，有開關或是過載自動斷電的都不要。」。

