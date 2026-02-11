太空傳來新春賀禮！台灣「齊柏林衛星」首度公開取像成果

齊柏林衛星首度公開取像成果，圖為高雄興達港。（取自蕭美琴臉書）

農曆春節將至，副總統蕭美琴今（11）日於社群平台分享來自太空的「賀禮」表示，台灣自主研發的福衛八號「齊柏林衛星」在入軌並歷經嚴密調校後，於今日首度公開取像成果。蕭美琴感性表示，這不僅是光學技術的突破，更象徵台灣科技實力在國際太空產業鏈中已扮演不可或缺的角色。

從首波公開的影像中可以看到，無論是台灣境內的竹科、安平港、興達港，或是遠在海外的東京與巴塞隆納，畫面相當清晰，優於原始設計，連東京奧運主場館上的字母都拍得一清二楚，顯示沒有出現常見的過曝問題。蕭美琴指出，這條解析度從「2米進步到1米」的研發之路，是由國家太空中心（TASA）的夥伴們默默耕耘八年的成果。她強調，這份成就向世界證明，台灣除了半導體與資通訊產業，更有能力在浩瀚銀河中留下屬於台灣的驕傲印記。

請繼續往下閱讀...

蕭美琴也在文中致敬已故的齊柏林導演，感嘆其精神已化作星辰，在高空持續守望這片土地。她認為，透過這份「太空視角」，國人不僅能看見台灣的美麗，更能體會守護環境、應對氣候變遷的重大責任。

蕭美琴形容，「天空沒有邊界，台灣的勇氣也是。」她感謝所有幕後堅守崗位的夥伴，讓台灣的光芒在太空中依然清晰。在新的一年，政府將帶著這份科研驕傲，繼續推動台灣與世界同行，勇敢航向星辰大海。

福爾摩沙衛星八號為台灣自主研發的高解析度光學遙測衛星，由國家太空中心（TASA）主導，第一顆編號「FS-8A」衛星命名為「齊柏林衛星」，在去年11月29日成功發射升空。

齊柏林衛星首度公開取像成果，圖為日本東京。（取自蕭美琴臉書）

齊柏林衛星首度公開取像成果，圖為西班牙巴塞隆納。（取自蕭美琴臉書）（取自蕭美琴臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法