    歡欣集團捐700件禦寒外套 力挺關山警分局、警友會及義警弟兄

    2026/02/09 16:16 記者劉人瑋／台東報導
    歡欣集團董事長李樹根（左二）捐助警方冬衣。（圖由警方提供）

    歡欣集團董事長李樹根（左二）捐助警方冬衣。（圖由警方提供）

    台東縣警察局關山分局於9日舉辦「歡欣集團董事長李樹根致贈禦寒外套及加菜金儀式」，董事長李樹根親自將禦寒外套逐一致贈各單位代表，儀式簡單隆重，現場洋溢溫馨暖意。

    歡欣集團董事長李樹根多年來樂善好施，曾捐贈救護車、關懷弱勢長者，並擔任鹿野聖安宮主委，每年舉辦贈春聯活動，以實際行動回饋鄉里；與會的議員陳宏宗則長期奔走爭取資源、關懷員警需求，2人對警政的支持，讓基層同仁深受感動，也成為地方佳話。

    李樹根因感念警察及義警同仁於寒冬中不分晝夜執行治安、交通及為民服務勤務，特別購置700件高品質禦寒外套，致贈關山警察分局、義警中隊、警友辦事處及四個警友站所屬同仁。

    李樹根表示，警察及協勤民力工作相當辛勞，常在低溫與風雨中值勤，希望這些外套能為大家帶來實質保暖，也象徵地方對警政的支持與感謝，未來仍會持續關心基層，做警察最堅強的後盾。縣議員陳宏宗在致詞時指出，自己在關心縣政建設之餘，也身兼關山警友辦事處主任及關山義警中隊中隊長，對警政工作感受最深，期盼社會各界共同投入，讓警民力量更加緊密，守護縱谷地區的安全。

