高雄桃源區運選拔菁英 備戰全國布農族運動會

高雄桃源區運安排有射箭等原民傳統競技活動。（桃源區公所提供）

高雄市桃源區年度盛事「桃源區運動會」，歷經3天的賽事競技，選拔出最優秀的選手，將代表參加4月30日在南投縣信義鄉登場的「全國布農族運動會」。

桃源區運集結各里及各年齡層選手，2月5日起，一連3天展開各項賽事競技，除籃球、排球、桌球及槌球等球類運動，也規劃有田徑賽事與各年齡層皆可參與的趣味競賽，同時結合布農族傳統文化特色，安排多項原民傳統競技，包括「傳統射箭」展現專注與精準度、「負重接力」考驗體力與耐力、「傳統鋸木」呈現部落技藝、「傳統摔角」比拚力量與技巧、「搗米」象徵生活文化傳承、「傳統拔河」強化團隊凝聚力，以及具代表性的「嘟瑪那努（Dumananu）」等特色競賽。

請繼續往下閱讀...

桃源區長杜司偉表示，區運不只是競賽，更是凝聚各里情感與向心力的重要平台，此次賽事選拔出桃源區最優秀的選手，將代表參加4月30日至5月2日於南投縣信義鄉舉辦的全國布農族運動會，為桃源爭取最高榮耀。

桃源區運「傳統摔角」競技，選手比拚力量與技巧。（桃源區公所提供）

高雄市桃源區年度盛事「桃源區運動會」，選拔出最優秀的選手，將代表參加4月30日在南投縣信義鄉登場的「全國布農族運動會」。（桃源區公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法