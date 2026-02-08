為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    寒流擋不住熱血！4鋼管辣妹吉普車沿路陪跑馬拉松 跑者「好難忘」

    2026/02/08 18:32 記者李文德／雲林報導
    中華民國青少年體育協會在台西舉辦第二屆雲林全國馬拉松，吸引3000名跑者參賽。（影片由蔡良慶提供）

    寒流發威全台冷颼颼，不過雲林縣台西鄉今 （8）日中華民國青少年體育協會在明聖宮前舉辦第二屆雲林全國馬拉松，吸引3000名跑者參與。有趣的是，主辦單位出動4名鋼管女郎在吉普車上跳舞、加油陪跑，寒冬中更顯熱情，不少跑者表示「很難忘」。

    協會理事長蔡良慶表示，去年由於想為雲林承辦全國運動會賽事，先舉辦馬拉松活動作為暖身，不過去年活動有部分辦得美中不足，因此今年強勢捲土重來，希望能讓馬拉松賽事盡善盡美，推廣馬拉松賽事，也增進地方對於運動的熱忱。此次報名，就有超過1000名是雲林在地跑者。

    不過今天寒流加上雲林沿海地區風勢大，寒風刺骨的跑步路線更顯得困難，不過主辦單位今天清晨五點半左右，就先邀請Sweetparty舞團熱舞，42公里組馬拉松更有4輛來自台中的性感妖姬鋼管女郎車勁歌熱舞，陪跑加油。畫面經參賽者們上傳網路，不少網友留言「提振精神往前往跟上就對了」、「超強補給」、「難怪冷也要跑」。

    蔡良慶表示，此次馬拉松賽事因為有4名跑者分別挑戰全馬第100、 200、300馬及馬拉松470馬，非常不容易，因此今年首度派出4台鋼管吉普車加油打氣，希望鼓勵所有跑者。

    Sweetparty團長Peggy表示，雖然跳開場舞時天氣寒冷，不過看到所有跑者不畏寒流，心中就燃起熱血，不怕被強風打敗；鋼管舞者表示，雖然一路上風很大，天氣很冷，但跑者熱情溫度勝過寒流，幫所有人加油最重要。

    活動更出動鋼管女郎吉普車，為跑者加油打氣，讓大家在寒冬中感受熱情。（圖由蔡良慶提供）

    路跑活動出動鋼管女郎吉普車，為跑者加油打氣，讓大家在寒冬中感受熱情。（圖由蔡良慶提供）

