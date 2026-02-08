東山迎佛祖2/10返碧雲寺 白河警沿線交管

國家重要民俗「東山迎佛祖」2月10日登場，碧軒寺觀音佛祖返回火山碧雲寺過年，2月26日回鑾碧軒寺，白河警分局將加強沿線交通疏導與安全維護作為。（警方提供）

東山迎佛祖2月10日上午7時20分由東山碧軒寺出發，信眾恭送佛祖沿古香路返回火山碧雲寺過年，2月26日迎請佛祖回鑾東山碧軒寺，遶境隊伍沿途將行經東山區中興南路、達雲路、青葉路及育德街等主要道路。

警方表示，活動期間上述路段將視實際人車流量實施彈性交通管制措施，並於重要路口及遶境沿線加強指揮疏導，將結合義警、民防等協勤民力與相關單位，協助交通引導與即時應變。

警方呼籲，用路人行經活動周邊道路時，請提前規劃行程並配合交通管制措施，改道行駛；也提醒參與活動的民眾注意自身安全，避免推擠，並妥善保管隨身財物。

