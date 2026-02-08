為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    東山迎佛祖2/10返碧雲寺 白河警沿線交管

    2026/02/08 15:21 記者王涵平／台南報導
    國家重要民俗「東山迎佛祖」2月10日登場，碧軒寺觀音佛祖返回火山碧雲寺過年，2月26日回鑾碧軒寺，白河警分局將加強沿線交通疏導與安全維護作為。（警方提供）

    國家重要民俗「東山迎佛祖」2月10日登場，碧軒寺觀音佛祖返回火山碧雲寺過年，2月26日回鑾碧軒寺，白河警分局將加強沿線交通疏導與安全維護作為。（警方提供）

    國家重要民俗「東山迎佛祖」2月10日登場，碧軒寺觀音佛祖返回火山碧雲寺過年，2月26日回鑾碧軒寺，白河警分局將加強沿線交通疏導與安全維護作為。

    東山迎佛祖2月10日上午7時20分由東山碧軒寺出發，信眾恭送佛祖沿古香路返回火山碧雲寺過年，2月26日迎請佛祖回鑾東山碧軒寺，遶境隊伍沿途將行經東山區中興南路、達雲路、青葉路及育德街等主要道路。

    警方表示，活動期間上述路段將視實際人車流量實施彈性交通管制措施，並於重要路口及遶境沿線加強指揮疏導，將結合義警、民防等協勤民力與相關單位，協助交通引導與即時應變。

    警方呼籲，用路人行經活動周邊道路時，請提前規劃行程並配合交通管制措施，改道行駛；也提醒參與活動的民眾注意自身安全，避免推擠，並妥善保管隨身財物。

    國家重要民俗「東山迎佛祖」2月10日登場，碧軒寺觀音佛祖返回火山碧雲寺過年，2月26日回鑾碧軒寺，白河警分局將加強沿線交通疏導與安全維護作為。（警方提供）

    國家重要民俗「東山迎佛祖」2月10日登場，碧軒寺觀音佛祖返回火山碧雲寺過年，2月26日回鑾碧軒寺，白河警分局將加強沿線交通疏導與安全維護作為。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播