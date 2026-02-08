台越攜手數位課程獲選標竿 淨零議題合作促締結姐妹校

中國文化大學「淨零碳排與循環經濟的永續大趨勢」榮獲「最佳課程推廣獎」。（教育部提供）

教育部「數位學習國際研討會暨開放教育論壇」日前登場，會中公布磨課師標竿課程評選結果，共甄選出13門課程獲推薦為標竿課程，其中由我國文化大學與越南文朗大學合製之「淨零碳排與循環經濟的永續大趨勢」也名列其中，成為得獎課程中唯一的跨國合作案，2校更在合作過程中締結為姐妹校，促進國際交流深化發展。

教育部表示，此次甄選共13門課程獲推薦為標竿課程，分別有最佳數位課程獎、最佳互動經營獎、最佳學習分析獎、最佳科技應用獎與最佳課程推廣獎等獎項，充分展現數位學習打破了傳統教學限制。

其中，台越合作的標竿課程「淨零碳排與循環經濟的永續大趨勢」，越南文朗大學的合製教師阮領心在參與跨國合作計畫後，盛讚台灣數位課程製作團隊的專業，她表示文大團隊提供的回饋，讓她能重新整理與深化教學內容，以及提升課程設計的完整。而2校締結為姐妹校，也深化了雙方在學術與文化上的連結。這顯示數位教育已成為促進國際交流與合作的重要橋樑。

清華大學科技法律研究所教授林勤富開設的「AI Ethics, Law, and Policy」，榮獲為最佳課程，課程最大亮點在於培養「批判性系統思維」，強調掌握法律、政策與科技互動的根本邏輯，讓學員能提出兼具創新與可行性的人工智慧治理方案。此課程在國際課程平台FutureLearn廣受歡迎，全球近2200名學習者選課。

林勤富談到，課程設計中印象最深刻的單元是道德機器實驗。透過實作與視覺化的方式，讓學生具體理解自駕車「電車難題」中的人工智慧倫理困境，並看見來自不同文化背景的價值選擇與倫理判斷立場而產生的跨文化觀點差異。數位教學平台提供了一個安全且開放的學習環境，讓學生得以深入反思科技發展背後更深層的法律與倫理問題。

獲最佳科技應用獎的「Fundamentals of Digital Transformation and Data Analytics」，由清華大學服務科學研究所教授許裴舫與博士候選人陳思筑合授。課程巧妙融入模擬工具，讓學員在沉浸式遊戲中實際體驗供應鏈長鞭效應。同時運用視覺化資料探勘工具，讓零程式基礎學員也能建構預測模型，成功吸引全球超過1660名學習者。

許裴舫提到，數位教學最大的好處，在於能突破時間與空間限制，讓學習真正走向國際、與世界連結。這門課採全英語授課，讓學習者有機會與來自世界各地的學員進行討論、辯論與互動遊戲，不僅提升語言能力，也培養跨文化理解與國際視野。

