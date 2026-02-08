特殊教育2-1》特教師劉鈞正翻轉教育 教出網球冠軍學生

劉鈞正與家長志工每週三晚間與網球隊學生練習，透過運動讓特教生有多元生活體驗、增加社會參與。（記者王善嬿攝）

「從事特教要有一點靈活，一點癡。」嘉義市民生國中特殊教育班導師劉鈞正「翻轉教育」，透過課餘引領特教生運動，經由組織夜間網球隊發掘學生賴聖鎮打網球潛能，去年賴聖鎮勇奪東亞區特殊奧林匹克網球競賽第五級別男子組冠軍，看見人生不一樣的風景。

45歲劉鈞正說，他從小協助父母照顧智能障礙、發展遲緩的妹妹，因此接觸特殊教育，任教至今22年，以感同身受方式來陪伴特教生成長。

有的特教生父母因工作時間較晚，放學無法立即接送孩子，劉鈞正為避免家長牽掛，就會帶著學生一起吃晚餐，陪伴他們到家長下班接回去，賴聖鎮就是其中一個。

劉鈞正說，因正在學網球，就帶著賴聖鎮一起上課，因聖鎮個性內斂，不擅長與陌生人交談，上課一週都不說話，被教練視為「不受教」學生，乾脆自己教，後來陸續加入其他學生，進而組成夜間網球隊。

網球隊初期無經費來源，劉鈞正自掏腰包購買二手球拍與網球，網球握把若破損，他也自己修，球隊學生從1人增加至今有8人。

賴聖鎮體力好、動作敏捷，劉鈞正教過的網球動作，只要調整姿勢就能掌握，畢業後仍持續在球隊練習。

看到特教孩子學會人際交往應對進退，身為家長的台灣基督長老教會北榮教會牧師李豐盛與物理治療師蔡明倫深受感動，每週三晚間固定擔任球隊志工，陪孩子一起打球，享受運動樂趣。

賴聖鎮說，很感謝劉老師帶領他進入網球世界，參加特奧比賽時，遇到球拍線斷掉，趕緊透過越洋電話向劉老師求救詢問球拍磅數，才順利完賽奪冠。另名網球隊學生林秉昇也榮獲東亞區特奧網球競賽第四級別混合組第4名。

「不要看到特教生的限制，要看到他們的可能性」。劉鈞正說，學生喜歡練獨輪車或競速滑輪，他就尋找資源讓學生接受訓練，同樣也以身作則，花兩年時間取得C級網球教練證，希望讓學生懂得「只要堅持不放棄，就能看到成功的希望」。

