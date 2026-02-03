為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    朴子地政事務所新建大樓工程動土 打造現代化服務據點

    2026/02/03 14:52 記者林宜樟／嘉義報導
    朴子地政事務所新建大樓造型新穎。（嘉義縣政府提供）

    朴子地政事務所新建大樓造型新穎。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣朴子地政事務所新建大樓工程今天進行動土典禮，總經費約2億6000萬元，大樓規劃友善洽公動線及無障礙設施，導入綠建築設計理念，安裝節能設備，打造安全、便民且符合永續發展理念的現代化辦公廳舍，將在2028年完工啟用。

    嘉義縣副縣長劉培東、嘉義縣議會副議長陳怡岳、多位縣議員參與動土，見證地方發展的重要建設；劉培東說，為讓民眾跟地政同仁使用更好的辦公空間，2022年規劃興建，地點跟設計與議員、地方人士進行多次討論，新建大樓位在配天宮周邊，朴子市老人活動中心隔壁，空間規劃完善，也備有停車場，期望能夠服務更多人。

    縣府地政處指出，朴子地政事務所肩負嘉義沿海地區（朴子市、布袋鎮、東石鄉、義竹鄉、六腳鄉）的不動產登記、測量、地籍管理及相關行政服務重責，現有辦公廳舍因屋齡老舊、空間侷促，已不敷使用，不利推動智慧化與高效率行政服務，因此進行新建工程。

    陳怡岳說，新的地政事務所最初要在縣府周邊興建，考慮到海區鄉親恐要舟車勞頓才能抵達，為減輕民眾負擔，跟縣府反映後進行多次討論，最終選定朴子市區，希望新建大樓可以為民眾提供便捷的服務。

    朴子地政事務所新建大樓提供完善的辦公空間。（嘉義縣政府提供）

    朴子地政事務所新建大樓提供完善的辦公空間。（嘉義縣政府提供）

    朴子地政事務所新建大樓工程動土。（記者林宜樟攝）

    朴子地政事務所新建大樓工程動土。（記者林宜樟攝）

