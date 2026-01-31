有呷擱有掠！台東關山3000人拔蘿蔔 爽抽iPhone帶回家

關山拔蘿蔔大賽參與踴躍，鎮公所估計超過3000人。（民眾提供）

台東縣關山鎮公所舉行的一年一度拔蘿蔔大賽今天（31日）早上舉行，遊客們戴上手套、提著水桶爭拔蘿蔔，潘小姐幸運抽中iPhone 17 Pro Max手機。

除了拔蘿蔔，還有客語闖關活動、打卡送消費券、製作蘿蔔乾罐，民眾花20元租、買手套與水桶，就送摸彩券，摸彩券送出超過3000張；也可以徒手參與，但沒有摸彩券。

鎮公所安排1甲田當臨時停車場，還有車停到省道上，可見參與之踴躍。倒是有民眾抱怨，「台9線重車和路隊長太多，未到現場已疲倦」。

和往年一樣，許多人在大會主持人宣布活動開始前，就已先下手。關山鎮長彭成豐說，早上8點就有人坐田埂邊，有民眾看到乾脆先下手為強。

今年蘿蔔一樣淨白，但外型相對大又完整得許多，不少人拔的數量不如往年，重量已達標，提早結束。

彭成豐說，過了中午還有1甲田還沒拔完，「根本不用怕拔不到」，反而是隔天要打田，機器刀片打到大量的殘存蘿蔔恐會受損、農民恐會不滿，他焦急要大家「多努力點，沒拔乾淨農夫會算帳」，更要切記不要浪費糧食、珍惜田間的蘿蔔。

今年蘿蔔品相當相好。（民眾提供）

東港來的小姐喜拔開花蘿蔔一株。（民眾提供）

當地關山原民舞團成員「撿漏」，玩得不亦樂乎。（民眾提供）

關山鎮公所估計超過3000人拔蘿蔔。（民眾提供）

