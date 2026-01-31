為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    有呷擱有掠！台東關山3000人拔蘿蔔 爽抽iPhone帶回家

    2026/01/31 16:37 記者劉人瑋／台東報導
    關山拔蘿蔔大賽參與踴躍，鎮公所估計超過3000人。（民眾提供）

    關山拔蘿蔔大賽參與踴躍，鎮公所估計超過3000人。（民眾提供）

    台東縣關山鎮公所舉行的一年一度拔蘿蔔大賽今天（31日）早上舉行，遊客們戴上手套、提著水桶爭拔蘿蔔，潘小姐幸運抽中iPhone 17 Pro Max手機。

    除了拔蘿蔔，還有客語闖關活動、打卡送消費券、製作蘿蔔乾罐，民眾花20元租、買手套與水桶，就送摸彩券，摸彩券送出超過3000張；也可以徒手參與，但沒有摸彩券。

    鎮公所安排1甲田當臨時停車場，還有車停到省道上，可見參與之踴躍。倒是有民眾抱怨，「台9線重車和路隊長太多，未到現場已疲倦」。

    和往年一樣，許多人在大會主持人宣布活動開始前，就已先下手。關山鎮長彭成豐說，早上8點就有人坐田埂邊，有民眾看到乾脆先下手為強。

    今年蘿蔔一樣淨白，但外型相對大又完整得許多，不少人拔的數量不如往年，重量已達標，提早結束。

    彭成豐說，過了中午還有1甲田還沒拔完，「根本不用怕拔不到」，反而是隔天要打田，機器刀片打到大量的殘存蘿蔔恐會受損、農民恐會不滿，他焦急要大家「多努力點，沒拔乾淨農夫會算帳」，更要切記不要浪費糧食、珍惜田間的蘿蔔。

    今年蘿蔔品相當相好。（民眾提供）

    今年蘿蔔品相當相好。（民眾提供）

    東港來的小姐喜拔開花蘿蔔一株。（民眾提供）

    東港來的小姐喜拔開花蘿蔔一株。（民眾提供）

    當地關山原民舞團成員「撿漏」，玩得不亦樂乎。（民眾提供）

    當地關山原民舞團成員「撿漏」，玩得不亦樂乎。（民眾提供）

    關山鎮公所估計超過3000人拔蘿蔔。（民眾提供）

    關山鎮公所估計超過3000人拔蘿蔔。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播