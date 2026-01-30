台東火車站周邊2/1起試辦「智慧停車無紙化開單」 前5分鐘免費

台東市路邊停車2月起試辦智慧開單。（記者黃明堂翻攝）

為了落實智慧城市與減碳政策，台東縣政府2月1日起將於台東火車站周邊啟動「智慧停車無紙化開單」試辦計畫，將導入自動感應技術，並推出「前5分鐘免費」措施，讓接送、取物等短暫停車需求更具彈性。

縣政府表示，首波試辦路段包含台東市安和路101巷（41格）及新站路106巷（19格），共計60格車格，試辦期間將以車格旁的智慧柱來記錄停車資訊，不再張貼紙本繳費單。民眾停車離開後，只需掃描智慧柱上的QR-CODE，即可線上查詢停車費並即時繳費。

此外，為回饋縣民並配合農曆春節返鄉及旅遊需求，祭出加碼回饋，凡於2月份在市區路邊停車，費用全面享9折優惠！採系統自動扣抵，優惠金額將直接顯示於繳費單或線上繳費資訊中，民眾依顯示金額繳納即可輕鬆享有折扣。

縣府交通及養護工程處提醒民眾依試辦路段現場之智慧停車告示牌及相關標誌停放。試辦路段不會收到紙本單據，請主動掃碼或至指定據點查繳。5分鐘內離開不計費，超過5分鐘則自第6分鐘起開始計費。

縣政府表示，今年起台東市區路邊停車委外經營管理由城市車旅負責，民眾如有停車費查詢、繳費或相關問題，可至實體服務處（台東市新生路619號1樓）及位於新生路與精誠路交叉口的免下車繳費站（得來速）做查詢及繳費。同時，也可使用台東市「城市車旅」所管理的路外停車場自動繳費機進行繳費，透過多處繳費據點，提供更多元、就近的繳費選擇。民眾如有任何問題可洽：客服專線：089-330191，或是撥打24小時免付費專線：0800-208-333。

