    首頁 > 生活

    抖音、小紅書...6項高風險App 教育部啟動校園網路3防護措施

    2026/01/30 11:54 記者林曉雲／台北報導
    短影音風暴進校園，教育部啟動3大防護措施，和衛福部、學校及家長共同強化兒少保護。（記者林曉雲攝）

    短影音風暴進校園，教育部啟動3大防護措施，和衛福部、學校及家長共同強化兒少保護。（記者林曉雲攝）

    短影音平台席捲校園，對兒少身心健康形成前所未有的數位衝擊。教育部次長朱俊彰今（30）日表示，針對數位發展部警示的抖音、小紅書、微信、微博、百度雲盤及TikTok等6項高風險App，教育部啟動3項校園網路防護措施，並與衛福部提出4大對策，強化兒少保護機制。

    朱俊彰說明，教育部依法規採取3項防護措施，包括公務設備禁止下載高風險App、中小學學術網路不提供相關平台連線，以及教育部與所屬機關學校iTaiwan無線熱點不提供連線服務，師生的手機如有安裝高風險APP，在校內即無法連線使用，並提醒師生在教學活動中避免使用高風險App，他自己的小孩也曾遇網路詐騙，但大人的陪伴比說教更重要，政府跨部會和學校、家長、學界共同撐起安全網。

    教育部今日召開記者會，短影音對兒少學習專注力、價值判斷與心理健康的衝擊日益明顯，若缺乏有效引導，恐衍生假訊息、網路霸凌、性影像外流與自傷行為等風險，已成校園不可忽視的重要問題。

    教育部資科司代司長邱仁杰指出，澳洲、馬來西亞、丹麥、法國等已完全禁止兒少使用短影音（含社群平台），並訂有罰款，澳洲即禁止16歲以下兒少使用，平台違規最高可罰10億台幣，其他國家則透過年齡限制或家長同意機制，保障兒少在網路上的安全。

    衛福部司長陳柏熹指出，兒少數位風險已與心理健康議題高度交織，政府已建置自我篩檢量表、1925安心專線、性影像通報機制與線上求助平台，並結合全國71處社區心理健康中心與免費諮商服務，建立從線上到實體的支持網絡。

    亞洲大學副校長柯慧貞指出，短影音的高刺激與即時回饋，容易削弱兒少的自我控制與情緒調節能力，家長若缺乏有效示範與溝通，將加劇親子衝突與成癮風險。

    台大醫學院副院長高淑芬則指出，短影音可能干擾前額葉成熟與多巴胺系統，長期恐影響認知發展與人際關係。

    台中高工輔導主任賴宜均提醒，大人要和孩子建立起信賴關係，孩子遇到網路危險第一時間才會願意跟家長求助。

    桃園市南崁國中老師羅珮勻分享，引導學生具有共同討論及查證能力。

    教育部次長朱俊彰說明，教育部啟動的3大防護措施。（記者林曉雲攝）

    教育部次長朱俊彰說明，教育部啟動的3大防護措施。（記者林曉雲攝）

