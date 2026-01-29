北車「行二行三」公辦都更都審通過 「中央綠帶」串聯到華山

台北車站東側的行二行三公辦都更案，地面層規劃商業機能、創造市民廣場。（國家住都中心提供）

台北車站東側的行政專用區二、三（行二行三）公辦都更案，由冠德建設投資230億元興建，因位於都審地區，今（29）進行都市設計及土地使用開發許可審議，申設單位提出回饋措施爭取開挖率從60%放寬為70%，委員們對中央帶狀開放空間、綠化植栽、車道出入口有不少建議；會議主席、都發局副局長劉美秀說，此案開發歷時已久，委員們都很肯定，也希望規劃設計的更好，甚至作為未來公辦都更案的示範，最後裁示就委員建議內容修正後通過。國家住都中心表示，最快將於今（2026）年底前動工，並於2030年底前完工。

行二行三基地為市民大道、林森北路、天津街、北平東路所圍完整街廓，面積約1.8公頃，地處北市核心地帶，自2003年規劃為行政園區，因土地公私持有產權複雜，歷經數十年協調難有進展；經國家住都中心以「跨區權利變換」的創新方式協調，與位於忠孝東路二段側近0.3公頃的住宅區（臨沂段）共同開發，終於獲得突破。

請繼續往下閱讀...

申設單位今簡報指出，北側將興建3幢24層樓的集合住宅、南側興建1幢3棟的22層樓辦公大樓，中間為都市計畫規定的8米帶狀式開放空間，南、北兩側會再退縮2.5米以上，做東西向通行的人行步道。

申設單位提到北側基地因地下水位高，地質不佳，爭取放寬開挖率從60%到70%，並提供認養相鄰街廓行道樹、退縮複層增加綠帶、增加透水鋪面及滲透框架、綠建築標章及建築能效升級不再額外申請獎勵、認養市民大道行道樹、提供市民共享的都市空間，並負擔辦公區域開放廣場維護費用10年的補償措施。

委員們在討論過程，肯定辦公室跟住宅的設計有巧思，但對於街廓周圍以植栽圍起來，無法與中央的開放綠帶做有效的串聯，認為應該更開放，而不是「衙門式」的規劃。中央綠帶的開放，也應提供更友善的設施如無障礙公廁等。另外也在樓層的設計、空間配置上提出一些建議。

劉美秀指出，近20年前都發局也曾對這塊地做過規劃設計，跟如今將北側地主納入的規畫不太一樣，如今能走到公辦都更開發，是走了一段很長的路。當時最大的構想是「中央公園」，銜接華山過來到台北車站，如今規劃的開放空間希望延續過去中央公園的精神。委員們都很肯定規劃設計，也希望可以做得更好，甚至作為未來公辦都更案的示範，最後裁示內容修正後通過。

台北車站東側的行二行三公辦都更案，北側興建3幢24層樓的集合住宅、南側興建1幢3棟的22層樓辦公大樓，中間為都市計畫規定的8米帶狀式開放空間。（國家住都中心提供）

南側是一幢三棟22層辦公大樓。（模擬圖，國家住都中心提供）

北側的住宅凍頂曾將以空橋串連6組高度8.1公尺的玻璃光體，創造出獨特且具辨識度的城市風貌。（模擬圖，國家住都中心提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法