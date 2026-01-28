為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    尷尬？ 這座公園名英文字母「LP」超顯眼 鄉長說話了

    2026/01/28 23:58 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣秀水鄉在龍騰公園旁增設兒童遊具，以「Longteng Park」作為入口設計，剛好L與P的英文字採用大寫，引發討論。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣秀水鄉占地最大的龍騰公園，在兒童公園區新增一批兒童遊具設施，吸引許多人來遊玩。但入口處有公園的彩色英文字，很多人第一眼看到大寫的LP全愣住了，仔細看才發現原來是龍騰公園的英文「Longteng Park」。鄉長林英嘉表示，就是公園的英文名稱，不要想那麼多！

    秀水龍騰公園為公墓更新地，占地面積超過3公頃，原入口處有兩條巨大的金龍非常搶眼，後來因為栽植蓮花有成，成為攝影愛好者的最佳拍照點。近年來則在公園內增添兒童遊具，並在原入口處旁，另外打造了龍騰兒童公園的入口處。

    龍騰兒童公園入口以可愛玩偶元素來吸引小朋友，並加上龍騰公園的英文「Longteng Park」，由於L與P的英文字採用大寫，其它則是小寫的英文字母，加上大寫的英文字還放大，使得視覺上就是直接第一眼看到L與P，讓民眾都差點要發出聲音，卻默默在心中急踩煞車，直呼這也太巧了，巧合到讓人有點小尷尬。

    林英嘉指出，兒童公園部分除了原有的遊具，最近新添一批遊具，希望能讓親子玩得更盡興。至於龍騰公園英文引發的討論，「不要想那麼多」！因為公園鄰近彰化市、鹿港鎮與中山高速公路彰化交流道，加上好停車，歡迎親子一起來玩。

    雙龍搶珠是彰化秀水龍騰公園最大的地標，也是必拍的景點。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣秀水鄉龍騰公園是全鄉最大的空間，兩條金色巨龍是地標。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣秀水鄉龍騰公園又新增兒童遊具，成為親子遊樂好去處。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣秀水鄉龍騰公園新添一批兒童遊具，成為秀水鄉新景點。（記者劉曉欣攝）

