    禁廚餘養豬明年上路 新竹市蓋黑水虻生物分解廠房

    2026/01/28 16:39 記者洪美秀／新竹報導
    因應中央116年禁廚餘養豬上路，新竹市府今年斥資1.5億蓋黑水虻生物分解廠房，消化每天產生的39噸廚餘量。（記者洪美秀攝）

    明年起全面禁止廚餘養豬，新竹市環保局配合中央政策，今年投入1.5億餘元與建約黑水虻生物分解廠房，透過黑水虻幼蟲吃廚餘等生物分解模式，每日處理24噸廚餘，加上高效能廚餘設備日處理15噸廚餘，消化新竹市每日產生的39噸廚餘，銜接明年全面禁廚餘養豬政策。

    環保局指出，環境部訂定今年1月起到12月底是廚餘養豬轉型的政策緩衝期，明年起全面禁廚餘養豬，而廚餘處理的最佳方式在源頭減量，廚餘減量3步驟為「1減2包3瀝乾」，1減是指在自家烹飪食物或在外享用美食時，吃多少煮（點）多少，避免食物與食材浪費；2包是指出外用餐時，將剩餘食物打包回家再次享用；3瀝乾是用餐完畢，在廚餘水槽先瀝乾廚餘所含水分後再收運。

    新竹市現有廚餘處理方式，除了高效廚餘處理設施進行廚餘堆肥化，今年新增黑水虻處理廚餘新設備，黑水虻的蟲體和蟲糞可作為畜類以外的動物飼料或是肥料的原料。環保局已編列1.5億元籌建黑水虻生物分解廠房，在浸水掩埋場旁約480坪空間蓋廠房，同時委託業者進行黑水虻的養殖與代操作，透過黑水虻吃廚餘的生物分解模式，每天處理約24噸的廚餘，加上高效能廚餘處理設施每天處理15噸廚餘，消化新竹市每天產生的39噸廚餘量。

    目前黑水虻廠房建置標案預計4-5月完成，將要求廠商需先建置臨時廠房投入黑水虻廚餘生物分解，待年底完成後正式上路，同時廠商需負責去化蟲體和蟲糞，期透過生物循環經濟模式，解除廚餘問題。

    圖為新竹市高效能廚餘處理設備。（記者洪美秀攝）

    圖為新竹市高效能廚餘處理設備處理後可繼續利用的有機肥。（記者洪美秀攝）

