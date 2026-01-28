助竹縣消防守護故里 常宏興業公司捐災情勘查車

常宏興業股份有限公司捐贈1輛價值約170萬元的全新災情勘查車，益助山崎分隊救災，縣府消防局今天捐贈啟用儀式。（圖由新竹縣政府提供）

常宏興業股份有限公司擴大產能，2023年在新竹縣新豐鄉設立新廠，董事長王聰明長期將公司盈餘投入公益，得知山崎消防分隊配置車輛已達使用年限，主動捐贈1輛價值約170萬元的全新災情勘查車，益助地方救災，縣府消防局今天捐贈啟用儀式。

副縣長陳見賢代表新竹縣政府出席典禮，他表示，縣府逐年提升消防局預算，致力於人力需求及設備更新，但政府資源有限，感謝民間企業拋磚引玉，協助消防局汰舊換新相關器材和車輛；此次常宏興業捐贈災情勘查車，為四輪傳動的油電混合車型，將有助於山崎分隊運用於救災上。

新竹縣政府表示，常宏興業公司成立於2004年，長期深耕汽車外觀零件與性能改裝領域，整合研發與製造能量，行銷服務遍及全球。為因應業務成長需求，2023年在新竹縣新豐鄉設立新廠，進一步擴大產能與營運規模，同時為新竹縣民創造就業機會。

消防局表示，董事長王聰明2013年曾與友人共同集資，捐贈新北市新莊福營義勇消防分隊勤務車及新北市復康巴士。近期受國際關稅影響，企業界面臨嚴峻挑戰，不過王董持續將公司盈餘投入地方公益，在了解山崎分隊車輛需求後，主動捐贈1輛7人座且具有曳引功能的災情勘查車。

消防局長陳中振表示，此義舉增加同仁執勤的安全及機動性，更可強化面對多元地形的應對能力及救災能力。後續將作為支援災害搶救、水域救援、載運人力物資、後勤補給及災情勘查等任務的重要交通工具。

常宏興業公司捐贈新竹縣政府消防局1輛7人座且具有曳引功能的災情勘查車。（圖由新竹縣縣政府消防局提供）

