注意！新中橫台21線明隧道施工 至10/30整點放行

新中橫公路台21線132.3K路段，因進行明隧道新建工程，即日起實施交通管制。（公路局信義工務段提供）

新中橫公路南投縣信義鄉台21線132.3K路段，因進行明隧道新建工程，即日起至10月30日止，週一至週日實施交通管制，採每整點放行10分鐘單線雙向管制通行，春節等連續假期不管制，公路局籲請前往塔塔加、玉山健行登山民眾，或取道新中橫前往嘉義阿里山旅遊民眾，要妥善規劃行車時間，避免遇交管延誤行程。

公路局中區養護工程分局信義工務段進一步說明，施工路段因大型機具進場，須辦理吊掛及打設作業，受限路寬僅8公尺，且混凝土工程具有施工連續性，道路施工中恐危及用路人行車安全，因此必須進行道路封閉管制。

信義工務段指出，該路段原本即為夜間封閉路段，管制時間從每天下午5時至隔天上午8時，此次施工管制則從上午8時至下午5時，每整點放行10分鐘，中午12時至1時不管制，春節等連續假期也不進行施工管制，現場配有交通管制人員，採單線雙向通行。

信義工務段強調，管制放行時段如遇臨時路況或施工需要，有影響行車安全之虞時，將採機動管制措施，也呼籲行經上述管制路段用路人，妥善規劃行車時間，於放行時段盡速通行，避免於路途上逗留駐足而延誤行程及徒增行車風險。

新中橫公路台21線132.3K路段實施交管，整點放行10分鐘。（公路局信義工務段提供）

