全台過年垃圾清運時間一次看 大型廢棄物清運要預約

春節將至，民眾紛紛進行歲末大掃除，垃圾量增加；示意圖。（資料照）

過年將至，許多人忙著大掃除迎接新年，春節期間垃圾車也跟著放年假，因此各縣市垃圾清運時間與平時不同；對此，環境部彙整春節期間全台清潔隊大型傢俱清運、垃圾收運時間表，大部分縣市除夕（2月16日）當天下午開始停止收運，並於初四、初五起陸續恢復收運（2月20、21日）起陸續恢復正常收運。

環境部於今天舉辦「一馬當先護家園 春節大掃除」記者會，彙整各縣市垃圾收運時間，原則上多數縣市自2月16日（除夕）當天下午開始停收垃圾，並於初四、初五（2月20、21日）起陸續恢復正常收運，舉例來說，台中市今年春節垃圾收運不打烊，一樣只有週三、週日休息；新北市則在停收期間設置70處定點收運垃圾。民眾可上「2026春節期間垃圾車清運時間表」網站查詢或上各縣市環保機關網站查詢。

環境部環境管理署副署長劉瑞祥表示，大掃除期間，除了清出垃圾外，民眾也要徹底清理積水處，落實「巡、倒、清、刷」病媒蚊防疫4步驟，才能從源頭杜絕病媒蚊孳生。

環境部環管署代理組長林憶芳指出，民眾丟棄瓦斯罐、殺蟲劑、髮膠噴霧等高壓容器時，應落實「確認用完、單獨打包、加註示警、交給資收」4步驟。首先丟棄時，務必確認使用完畢，若還沒使用完，則須先找空曠處排空，接著，在丟棄時應獨立打包、標示「內有高壓瓶」警語後，再交給資源回收車回收。

環境部提醒，大掃除排出的家具、床墊等大型廢棄物，應提前聯繫當地環保機關或公所清潔隊，並依公告的回收事項與預約時間妥善交付，千萬別隨意棄置街頭。

