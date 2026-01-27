為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    成大南工、和通建設合作 BIM建模教材課程促進產學接軌

    2026/01/27 14:38 記者劉婉君／台南報導
    成大南工、和通建設攜手合作BIM建模教材課程，並透過研習課程，希望教師將產業現場實務經驗轉化為教學內容。（記者劉婉君攝）

    成大南工、和通建設攜手合作BIM建模教材課程，並透過研習課程，希望教師將產業現場實務經驗轉化為教學內容。（記者劉婉君攝）

    國立成功大學附屬台南工業高級中等學校與和通建設股份有限公司合作，共同開發BIM建築資訊模型建模課程，今（27日）起舉辦一連3天的「教師赴公民營機構研習」，師資包括業界專家，希望讓教師能將產業現場的實務經驗，轉化成為教學內容，讓學校所教的可以和產業界接軌。

    和通建設在台南市永康區小東路上提供空間及電腦等設備，與成大南工合作，供高中職土木與建築群科師生學習使用，此次為期3天的研習課程，參與教師來自全國各地透過實務導向課程，協助教師深化專業技術。

    成大副校長李永春表示，近年來常被提起的AI、數位，不限於半導體或是高科技，也適用於安全的房子、橋梁或道路，透過結合產業資源的研習，讓教師能更精準掌握產業趨勢與技術需求，進而回饋教學現場，縮短學用落差。

    和通建設董事長李怡寧指出，全球致力淨零碳排，BIM建模可以讓工地現場減少因錯誤施工而造成的資源、時間浪費和污染，期盼藉由提供研習場域與專業資源，協助教師精進BIM實務能力，為相關產業培育具備即戰力的人才。

    成大南工、和通建設攜手合作BIM建模教材課程，促進產、學接軌，27日起辦理為期3天的研習課程。（記者劉婉君攝）

    成大南工、和通建設攜手合作BIM建模教材課程，促進產、學接軌，27日起辦理為期3天的研習課程。（記者劉婉君攝）

