做特教老師後盾 教育部補助各地方3.56億元

為協助全國的特教老師，教育部2024年8月成立特殊教育中央輔導團，從學前至高中，補助各地方政府成立輔導團、相關資源中心及辦理相關研習活動，114學年度（去年8月至今年7月）共補助3.56億元，並特訓中央輔導團輔導員，強化數位科技及社會情緒等專業能力。

教育部國教署組長孫旻儀說明，特殊教育中央輔導團，依輔導對象及任務分為5個分團，輔導對象包含直轄市、縣市地方輔導團及教育部主管學校，核心宗旨在於建構完善之特殊教育課程與教學輔導體系，透過中央與地方雙軌佈局，協助各地方政府特殊教育地方輔導團統籌課程與教學輔導網絡，促進專業經驗交流，確保資源共享與支持機制之有效運作，進而提升整體特殊教育服務品質。

孫旻儀進一步表示，中央輔導團就如同中央與地方政府、學校之間的橋梁，扮演著引領陪伴地方政府、學校持續前行的重要角色，透過系統性培訓掌握當前教育政策脈動與專業知能，進一步深化輔導員專業知識，精進特殊教育支持策略，充分展現特殊教育中央輔導團之專業引導與支持量能，盼在特殊教育中央輔導團持續專業推動下，為特殊需求學生打造更為公平、友善且多元豐富的學習環境。

教育部近日舉辦特殊教育中央輔導團輔導員專業培訓，全國共54名學前至高中教育階段的輔導員齊聚，研習課程包含「數位科技」、「社會情緒學習（SEL）」、「通用設計學習（UDL）」與「合理調整」等創新與核心主題課程，強化輔導員專業與實務能力。

培訓課程內容多元，包括國立台中教育大學助理教授楊智為以「數位學習教育趨勢」為題，介紹科技輔具與數位教學工具的應用，強化輔導員科技整合的領導力；國家教育研究院副研究員林哲立以「社會情緒學習（SEL）」為核心，帶領輔導員探討如何以溫暖且具包容性的方式，建構校園情緒支持系統，並推動兼顧學生心理需求的教學策略；由國立台灣師範大學名譽教授盧台華講授「通用設計學習（UDL）理論與實施」，協助輔導員理解如何設計能包容所有學生的學習方案；國立嘉義大學院長陳明聰主講「合理調整的推動與落實」，加強輔導員對於合理調整之專業判斷與操作能力。

