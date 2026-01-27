為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節將屆 苗栗縣2/2起全縣道路「禁挖淨空」至元宵

    2026/01/27 08:10 記者彭健禮／苗栗報導
    農曆春節將至，苗栗縣政府公告自2月2日起至3月3日（農曆正月十五日）止，實施全縣道路禁止挖掘及淨空措施。（資料照）

    農曆春節將至，苗栗縣政府公告自2月2日起至3月3日（農曆正月十五日）止，實施全縣道路禁止挖掘及淨空措施。（資料照）

    農曆春節將至，苗栗縣政府為維護春節連假期間全縣道路服務品質，提供返鄉鄉親及遊客順暢、安全的交通環境，公告自2月2日起至3月3日（農曆正月十五日）止，實施全縣道路禁止挖掘及淨空措施。

    縣長鍾東錦表示，春節期間是民眾返鄉團圓與外出旅遊的高峰期，縣內各大景點預計將湧現大量車潮。為避免道路施工影響行車效率與用路安全，縣府特別實施「禁挖淨空措施」，除因應民生需求（需經專簽核准）、緊急搶修案件或道路養護刨封作業外，全縣轄內道路一律禁止挖掘。

    縣府交通工務處古處長明弘指出，針對目前正執行中的各項道路工程，已責成各主辦單位及管線機構務必於禁挖期開始前，先行完成路面修復平整並復原標線。此外，位於道路中央之施工圍籬、機具、交通錐及夜間警示燈等應確實撤離，以恢復道路淨空；位於道路側邊之必要防護設施，則需加強檢視其穩固性與警示效果，確保春節期間人車通行無礙。

    縣府強調，春節禁挖期間將派員加強巡查，若發現有違規挖掘情形，將依相關規定嚴加處分。同時籲請各管線機構、營造單位及鄉鎮市公所積極配合，共同維護苗栗縣道路的平整與便捷，讓全國民眾都能在苗栗度過一個愉快平安的農曆佳節。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播