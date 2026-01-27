春節將屆 苗栗縣2/2起全縣道路「禁挖淨空」至元宵

農曆春節將至，苗栗縣政府公告自2月2日起至3月3日（農曆正月十五日）止，實施全縣道路禁止挖掘及淨空措施。（資料照）

農曆春節將至，苗栗縣政府為維護春節連假期間全縣道路服務品質，提供返鄉鄉親及遊客順暢、安全的交通環境，公告自2月2日起至3月3日（農曆正月十五日）止，實施全縣道路禁止挖掘及淨空措施。

縣長鍾東錦表示，春節期間是民眾返鄉團圓與外出旅遊的高峰期，縣內各大景點預計將湧現大量車潮。為避免道路施工影響行車效率與用路安全，縣府特別實施「禁挖淨空措施」，除因應民生需求（需經專簽核准）、緊急搶修案件或道路養護刨封作業外，全縣轄內道路一律禁止挖掘。

請繼續往下閱讀...

縣府交通工務處古處長明弘指出，針對目前正執行中的各項道路工程，已責成各主辦單位及管線機構務必於禁挖期開始前，先行完成路面修復平整並復原標線。此外，位於道路中央之施工圍籬、機具、交通錐及夜間警示燈等應確實撤離，以恢復道路淨空；位於道路側邊之必要防護設施，則需加強檢視其穩固性與警示效果，確保春節期間人車通行無礙。

縣府強調，春節禁挖期間將派員加強巡查，若發現有違規挖掘情形，將依相關規定嚴加處分。同時籲請各管線機構、營造單位及鄉鎮市公所積極配合，共同維護苗栗縣道路的平整與便捷，讓全國民眾都能在苗栗度過一個愉快平安的農曆佳節。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法