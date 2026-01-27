為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    引進「酷AI學習系統」 連江縣與台北市簽署合作備忘錄

    2026/01/27 07:37 記者俞肇福／綜合報導
    台北市副市長林奕華（圖中）與連江縣副縣長陳冠人（圖右二），共同簽署「推動智慧學習與科技輔助教學合作備忘錄」。（圖為連江縣政府提供）

    台北市副市長林奕華（圖中）與連江縣副縣長陳冠人（圖右二），共同簽署「推動智慧學習與科技輔助教學合作備忘錄」。（圖為連江縣政府提供）

    台北市政府1月26日於市府大樓召開「酷AI教學手冊發布暨跨縣市合作記者會」，台北市副市長林奕華與連江縣副縣長陳冠人，共同簽署「推動智慧學習與科技輔助教學合作備忘錄」。陳冠人致詞時表示，感謝台北市協助離島師生跨越海峽限制、縮短數位落差，開創離島學子智慧教育的全新未來。

    陳冠人表示，馬祖與台北市的教育情誼自2009年起便深深扎根，透過資源共享，不僅開闊了學子視野，更構築了多元教育藍圖；他引用「跟著台北走，幸福會一直有」一語，感謝台北市展現首都格局，長期無條件分享資訊教材與酷課雲資源，協助離島師生跨越海峽限制、縮短數位落差，落實「只有網路、沒有距離」的教育理想。

    連江縣教育處處長王禮民補充說明，合作的核心在於全面引進「酷AI學習系統」，其強大功能涵蓋AI助教與小幫手、AI自動批改、智慧出題、語音聽力練習及學習診斷分析等進階工具。未來將加快平台帳號介接進度，確保連江縣師生能順暢使用酷AI各項功能。

    陳冠人亦強調，這套系統對離島意義非凡，尤其是AI語音練習能顯著輔助英語教學，而大數據驅動的學習診斷則能實現因材施教，幫助師生精確定位學習程度，提升教學成效。在此合作備忘錄的架構下，未來由台北市維持系統運作並提供API技術支援與統計數據，連江則將推廣各校師生利用「酷AI」發展出的優質教材回饋予台北市。

    台北市副市長林奕華（後排左三）與連江縣副縣長陳冠人（後排右三），共同簽署「推動智慧學習與科技輔助教學合作備忘錄」。（圖為連江縣政府提供）

    台北市副市長林奕華（後排左三）與連江縣副縣長陳冠人（後排右三），共同簽署「推動智慧學習與科技輔助教學合作備忘錄」。（圖為連江縣政府提供）

