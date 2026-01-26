獨家》苗栗後龍鄉大排驚見逾百隻死雞！ 里長怒斥太缺德

苗栗縣後龍鎮外埔里王爺宮大排，今（26）日早上被發現棄置大量雞隻屍體。（圖由里長許素瑋提供）

苗栗縣後龍鎮外埔里王爺宮大排，今（26）日早上被發現棄置大量雞隻屍體，外埔里長許素瑋獲報，通報後龍鎮公所，並斥不良場家太缺德。縣府也已接獲後龍鎮公所通報，由環保局及農業處動物保護防疫所人員前往調查中。

許素瑋今天一早接獲居民通報，指里內王爺宮大排距離出海口約50公尺處的沿線大排內遭棄置「百多隻的死雞」。她立即通報後龍鎮公所，並於臉書社團「後龍大小事」發文斥「不良場家太缺德了」。

許素瑋該篇發文，引發網友熱議，除譴責「太惡劣了」，也有人表示「這些雞會不會是因傳染疾病病死的雞，因怕其他的雞被全部撲滅，就想將病死雞海拋，年關將近，肉品市場需求大，希望政府機關加緊查明，以避免民眾買到帶病源的雞肉。」另有網友指「上個月，彰化某養雞場才爆發H5N1」。對此，許也盼相關單位能儘速清除。

後龍鎮公所清潔隊表示，上午8點多接獲許里長通報後，已派人員前往，發現死雞數量不少，但尚未清點，已通報縣府進行後續處置。環保局表示，已派員會同農業處動物保所人員前往調查。

許素瑋接獲居民通報，指里內王爺宮大排距離出海口約50公尺處的沿線大排內遭棄置「百多隻的死雞」。（圖由里長許素瑋提供）

