濕地保育升級 國家公園署研擬6年24億中長程計畫

為提升濕地保育，內政部國家公園署長王成機表示，未來1年，國家公園署已研擬規劃6年24億的濕地保育中長程計畫，預計這個月會報行政院審議、核定。（圖由國家公園署提供）

濕地是地球上生產力最豐富的生態系統之一，孕育了多樣的生態。內政部國家公園署長王成機表示，未來1年，國家公園署將提出「濕地政策白皮書」，目前已研擬規劃6年（2027至2032年）24億的濕地保育中長程計畫，預計這個月會報行政院審議、核定。

國家公園署今（24日）在國立台灣科學教育館舉辦「2026全民濕地日」10週年活動，以「濕地是自然的AI：未來地球的關鍵拼圖」為題，將濕地比喻為能自我調節、回應環境變化的「生態大腦」。內政部次長吳堂安致詞時表示，今日活動匯集政府、企業及在地夥伴等團隊夥伴在濕地保育上的成果，凸顯濕地在因應極端氣候、守護自然碳匯及生物多樣性上的關鍵角色。

請繼續往下閱讀...

王成機表示，「濕地保育法」施行已超過10年，目前公告劃設了59處重要濕地，其中2處為國際級重要濕地、40處是國家級、17處是屬於地方級，並針對各個濕地訂定保育利用計畫，兼顧居民現地使用權益及環境保育。

王成機表示，內政部也持續推動濕地標章，鼓勵民眾在消費和參與活動時，選擇對濕地友善的產品與服務，截至2025年底止計已授予15個標章認證。

王成機指出，未來1年，國家公園署將提出「濕地政策白皮書」，且不只會寫出目標，還會列出行動綱領、具體行動計畫等，目前已研擬規劃6年（2027至2032年）24億的濕地保育中長程計畫，來明訂每年目標與執行方式及經費，預計這個月會報行政院審議、核定。

王成機說，為推動濕地跨領域合作及國際交流，內政部歷年來已辦理4場次的國際濕地大會，並和相關國際組織、國內跨部會簽訂合作備忘錄，同時也會定期舉辦濕地科學保育講座、現地工作坊及濕地日等活動，宣導濕地保育理念，也培育保育人才。

適逢濕地日活動第10年，吳堂安在活動中感謝、表揚國際級及國家級重要濕地經營管理評鑑成果優良的地方政府及夥伴團隊，並頒發濕地標章認證及「與濕地共生-台灣濕地映像」攝影比賽得獎作品；今日獲頒的作品，即日起至1月30日在科教館地下1樓走廊展出。

「與濕地共生-台灣濕地映像」攝影比賽得獎作品，即日起至1月30日在科教館地下1樓走廊展出。（圖由國家公園署提供）

內政部次長吳堂安致詞時表示，濕地在因應極端氣候、守護自然碳匯及生物多樣性上的扮演關鍵角色。（圖由國家公園署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法