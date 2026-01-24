六家佃長壽橋風災封閉已半年 民憂影響觀光、嘉縣府估7月修復

六腳鄉知名觀光設施自行車吊橋「六家佃長壽橋」。（記者林宜樟攝）

去年7月丹娜絲颱風重創嘉義縣，六腳鄉知名觀光設施自行車吊橋「六家佃長壽橋」因風災受損封閉，至今未開放，鄉親陳情風災已過半年，卻遲未見修復，影響當地觀光發展；嘉義縣文化觀光局表示，長壽橋因橋體損壞嚴重封閉，需經專業技師設計，已向中央申請災害復建經費800萬元獲核准，2月底辦理工程發包，預計7月底完工修復。

長壽橋於2008年落成，民眾到訪六腳鄉知名景點蔗埕文化園區，可騎自行車橫跨朴子溪的長壽橋，有兩座高聳溪面的主塔串連，橋上可盡覽雲嘉平原的田園風光，觀賞夕陽落日，民眾搭乘高鐵時，遠眺西側平原，可看到高聳的塔橋，是嘉義縣觀光迎賓的地標。

當地鄉民說，長壽橋是許多遊客到訪六腳鄉喜愛的景點，可步行或騎自行車，鄰近蔗埕文化園區、故宮南院，鄰近還有近年知名度極高的嘉義科學園區台積電先進封裝廠，但丹娜絲颱風後封閉，原以為會儘速修復，但半年過去未見主管機關動工維修，影響觀光甚巨。

嘉義縣文化觀光局副局長宗金蘋回應，丹娜絲颱風造成六家佃長壽橋護欄嚴重損壞，為維護民眾安全而封閉，因損壞嚴重，需要較多經費及經過專業技師設計，災修經費已於去年10月獲核准，日前已完成設計監造單位遴選發包作業，辦理長壽橋及朴子溪自行車道設施災修工程。

宗金蘋說，目前正進行工程預算書圖審查，2月底前辦理工程發包，施作長壽橋受損護欄整修及兩側護欄網補強加固、兩側引道路面刨除重鋪、自行車道蒜頭段至中溝段5公里路面刨除重鋪、周邊4處涼亭整修及堤頂段木棧道整修更新，預定7月底完工，儘速開放民眾使用。

長壽橋受丹娜絲颱風重創封閉至今。（記者林宜樟攝）

嘉義縣政府進行長壽橋修復工程，預計7月底完工。（記者林宜樟攝）

