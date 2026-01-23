「THE TOKYO TOILET」建築大師坂茂親操刀！改造大安森林公園公廁

日本坂茂建築師數年前參與日本東京「The Tokyo Toilet」計畫，與安藤忠雄等日本知名建築師，合力改造17座東京都澀谷區的街區公廁，意外讓這些公廁成為東京新觀光景點。（大安森林公園之友基金會提供）

大安森林公園之友基金會致力提升公共廁所品質，今（23）日宣布邀請榮獲普利茲克建築獎、曾參與日本東京「The Tokyo Toilet」計畫的日本知名建築師坂茂來台北，為大安森林公園下一座改建廁所親自操刀。大安森林公園之友基金會執行長劉振榮表示，基金會將與坂茂於2月6日簽署合作備忘錄（MOU），並由台北市政府派員出席見證，宣示台北市重視公廁升級、要照顧好城市每一個人的治理政策。

大安森林公園之友基金會指出，坂茂建築師是將建築與社會責任結合的國際級建築師，在重大震災及難民營現場，常見他投身為災民、難民組建臨時住所，由於其人道主義與行動，榮獲普利茲克建築獎。1994年在盧安達難民營裡，坂茂首次向聯合國建議使用紙管搭建帳篷框架，取代過度砍伐森林的木材，為數百萬難民快速提供遮風避雨的家。

請繼續往下閱讀...

1995 年日本神戶大地震時，他為災民設計「紙木屋（Paper Log House）」，並建造著名的「紙教堂（Paper Church）」，這座紙教堂2005年從日本拆解後，跨海贈送給遭受921大地震重創的南投埔里，也就是桃米村紙教堂（Paper Dome），成為台灣災後重建與國際友誼的永恆地標。

坂茂建築師數年前也參與日本東京「The Tokyo Toilet」計畫，與安藤忠雄等日本知名建築師，合力改造17座東京都澀谷區的街區公廁，包含一座透明廁所，成功將公共廁所轉化為城市文化與國際關注的象徵，該經驗對台北市推動公共空間升級具有高度示範意義。

執行長劉振榮強調，公共廁所是城市中使用頻率最高、卻最容易被忽視的公共設施，大眾對於公廁「髒、臭、暗、可怕」的印象，直接反映城市治理的成熟度與對市民的尊重程度，台灣面對高齡化社會、多元族群需求及國際城市競爭，公共廁所已不再只是基礎建設，而是衡量城市是否真正「以人為本」的重要指標。

「我們也思考著，打造什麼樣的公共廁所，才能包容不同性別、年齡、種族、身體能力的人，成為人人都能使用的公廁」劉振榮表示，期望為革新台灣廁所文化做出努力，先前已認養大安森林公園1號公廁，改建為生態廁所；這次特別邀請國際建築大師坂茂接手，為大安森林公園4號公廁設計一座全新公共廁所，也將由基金會認養，這座公廁不僅是單一設施的更新，更是台北市公共設計思維與城市價值的重大宣示。

日本坂茂建築師數年前參與日本東京「The Tokyo Toilet」計畫，與安藤忠雄等日本知名建築師，合力改造17座東京都澀谷區的街區公廁，意外讓這些公廁成為東京新觀光景點。（大安森林公園之友基金會提供）

日本坂茂建築師數年前參與日本東京「The Tokyo Toilet」計畫，與安藤忠雄等日本知名建築師，合力改造17座東京都澀谷區的街區公廁，意外讓這些公廁成為東京新觀光景點。（大安森林公園之友基金會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法