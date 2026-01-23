為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    池畔第1排！台南善化最大里活動中心啟用 預計8月再添公托

    2026/01/23 17:58 記者劉婉君／台南報導
    台南善化蓮潭里活動中心啟用。（記者劉婉君攝）

    台南善化蓮潭里活動中心啟用。（記者劉婉君攝）

    池畔第1排！位在南科特定區LM區的台南市善化區蓮潭里，自2018年4月設里以來，人口數從3092人，迄今已倍增至7563人，躍升為善化最大里。斥資約5224萬元打造的里活動中心，為蓮潭公園池畔第1排，景色怡人，今（23）日啟用，1樓的公設民營托嬰中心，預計8月開始收托。

    善化蓮潭里活動中心為地上2層樓建物，歷經2年興建完成，1樓將做為公設民營托嬰中心，面積422.39平方公尺（約128坪），2樓為禮堂及多功能空間，面積為439.11平方公尺（約133坪）。在2樓的里活動中心啟用後，1樓預計6月完工，7月開始招生，可收托0-2歲嬰幼兒40人。

    蓮潭里長陳紫晶表示，蓮潭里自2018年4月開始，從小新里獨立設里，今年邁入第8年，她上任後就開始爭取興建里活動中心，等了7年，在許多人的協助下，終於落成啟用。

    蓮潭里活動中心位在蓮潭公園，公園與滯洪池畔的景觀可盡收眼底，陳紫晶與志工也於啟用之前，在周邊栽種草花，讓里活動中心在花海相伴下，由台南市副市長姜淋煌、善化區長譚乃澄等人一同剪綵，副議長林志展、市議員李文俊、陳碧玉等人也到場參與，在地的蓮潭國中小師生也以樂音、舞蹈等演出祝賀。

    台南善化蓮潭里活動中心位於蓮潭公園池畔第1排。（記者劉婉君攝）

    台南善化蓮潭里活動中心位於蓮潭公園池畔第1排。（記者劉婉君攝）

    台南善化蓮潭里活動中心剪綵啟用。（記者劉婉君攝）

    台南善化蓮潭里活動中心剪綵啟用。（記者劉婉君攝）

    蓮潭國中小學生以樂音為蓮潭里活動中心啟用儀式揭開序幕。（記者劉婉君攝）

    蓮潭國中小學生以樂音為蓮潭里活動中心啟用儀式揭開序幕。（記者劉婉君攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播