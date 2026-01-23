霍諾德明徒手攀登台北101！周邊交管一次看

艾力克斯霍諾德明天挑戰攀登台北101。（Netflix提供）

Netflix於明（24日）全球直播《赤手獨攀台北101》，邀請極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰台灣最高地標，霍諾德將徒手攀爬508公尺、全程零安全繩索。台北市公共運輸處表示，因應信義區影視拍攝使用道路管制，明天上午7時至11時，管制松智路（松壽路-信義路5段），基隆路幹線、28路等8線公車將受影響，也將取消停靠共5個站位。

美國自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold ）現年40歲，不過他已有超過30年的攀爬經驗，在孩童時期便展現對攀爬的熱愛，從樹木、屋頂到專業攀岩館等生活場景，都能成為他的訓練場，他在2017年創下歷史，成為首位不使用任何繩索或防護裝備，徒手征服「酋長岩」的攀岩者，明天要挑戰徒手攀登台北101，這場挑戰將透過Netflix全球兩小時直播特別節目《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）呈現，而台北101今晚六點至十點，也將於大樓建築外牆點亮「GO ALEX!」熱情應援。

道路管制部分，松智路（松廉路－信義路）雙向封閉，禁止車輛通行，松智路（松壽路－松廉路）雙向管制，引導車輛右轉往松壽路，離開管制範圍。信義路五段，（停車場出入口至松智路）封閉西向1線車道，留內側2線道通行，信義路五段上松智路至101辦公大樓站，封閉西向1.5線車道，留內側2.5線道通行。松壽路20巷部分則設有管制點。

台北市公共運輸處表示，信義區影視拍攝使用道路管制，明天上午7時至11時（視現場狀況調整），管制松智路（松壽路-信義路5段），包含28、46、66、藍5、市民小巴7、基隆路幹線、台北觀光紅線、669路線等8線公車將受影響，並取消停靠共5個站位，若當日遇雨取消拍攝，將變更於115年1月25日（星期日）上午7時至11時進行拍攝作業。

台北市聯營公車路線因交通管制改道而停用之站位，在「大台北公車」網頁、手機版網頁以及智慧型站牌，在停用站位的到站資訊將顯示「交管不停靠」，該資訊也同步提供APP業者介接發布，請民眾可善加利用。

活動交通管制資訊。（台北市信義區公所臉書）

