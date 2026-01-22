為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    竹市三民國中頻遭網路匿名爆料 校方不忍了：保全事證已報案

    2026/01/22 18:38 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市三民國中頻遭網路匿名爆料投訴，校方今天發聲明駁斥並譴責此行為。（取自網路社群貼文）

    新竹市三民國中頻遭網路匿名爆料投訴，校方今天發聲明駁斥並譴責此行為。（取自網路社群貼文）

    新竹市三民國中半年來頻遭網友匿名在網路社群發文爆料，指控校內疑有學生攜帶武器打老師及同學等瘋狂舉動，但被校方隱匿等情事。對此，校方今天發聲明表示，近期網路上出現數次匿名的不實指控、誹謗及謠言，對學校的名譽和全體師生造成嚴重的困擾；該匿名言論所指稱內容與事實不符。學校重視師生權益與校園安全，對惡意捏造、中傷、傳播不實訊息以詆毀校譽行為，學校深感遺憾並予嚴厲譴責。

    近期有匿名者連續在新竹各大網路社群發文稱，「聽小孩子回來說，別班同學上課帶武器要去打老師，且在教室瘋狂砸東西，且砸到同學受傷，且拿武器砸東西的學生也會對教練及組長丟盤子，但學校對這些事都選擇包庇隱匿，即使有家長到學校詢問關切，也被學校隱匿，甚至未依法通報，認為學校太沒有危機意識？身為家長，非常擔憂，也覺得太扯了。」

    匿名者說，萬一小孩單純去上學，然後在學校被其他同學怎麼樣了或受傷了，是不是也石沉大海?!並稱這樣的學生如果突然情緒大爆發，等於是不定時炸彈。

    三民國中今天發聲明指出，近期網路上出現數次匿名的不實指控、誹謗及謠言，對學校的名譽和全體師生造成嚴重的困擾。該言論所指稱內容與事實嚴重不符。學校對此深感遺憾並予嚴厲譴責。因網路傳播迅速，這些不實訊息已對全校師生及社會大眾造成困惑與不安。

    校方說，學校一向致力於提供安全、專業和尊重的學習環境，依照教育部的相關規定程序辦理，執行完畢也都報請教育主管機關審定並結案。籲請社會大眾勿輕信未經證實的網路傳言，並停止轉傳、分享相關不實訊息，以免觸法。針對惡意散佈謠言、中傷學校、毀損校譽之匿名人士，學校已報案，並進行相關事證的蒐集與保全，並保留法律追訴權。

