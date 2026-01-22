為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰京開發回饋鄉里捐警用巡邏車 董座允再捐6輛重機

    2026/01/22 14:40 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣政府獲贈的全新警用車，將交由第一線交通警察隊使用，讓警察勤務能更安全。（圖由新竹縣政府提供）

    新竹縣政府獲贈的全新警用車，將交由第一線交通警察隊使用，讓警察勤務能更安全。（圖由新竹縣政府提供）

    新竹縣政府警察局獲彰京開發股份有限公司捐贈1部全新巡邏車，今天舉行捐車典禮，由警察局長林建隆代表縣府接受，同時頒發感謝狀及回贈巡邏車模型紀念品；彰京開發董事長吳文琪致詞時，提到將再加碼捐贈6部警用大型重機，現場贏得熱烈掌聲。

    警察局長林建隆表示，感謝感謝吳董事長慷慨解囊回饋社會，捐贈新竹縣1部警用巡邏車，考量交通安全疏導工作的重要性，這輛性能優良的警用車將交由交通警察隊使用，讓警察勤務能更安全，同時強化維護縣民安全，讓交通更順暢。

    彰京開發董事長吳文琪說，因為對新竹縣的治安有信心，所以將工廠建在竹縣。得知竹縣有警用車需求，立刻答應捐贈巡邏車；同時，得知交通隊有6部警用大型重機已超過使用年限，他承諾將捐贈6部警用重型機車，全力支持在地警力。

    警察局強調，隨新竹縣人口增長與各項建設蓬勃發展，警察勤務日益繁重，在維護治安與交通上，巡邏車就是警方的「行動辦公室」，所以巡邏車的損耗率極高，感謝彰京開發公司以實際行動支持警政工作。獲贈的巡邏車將立即配發至基層單位投入第一線服勤，充實執勤裝備。

    新竹縣政府警察局獲彰京開發公司捐贈1部全新巡邏車，今天舉行捐車典禮。（圖由新竹縣政府提供）

    新竹縣政府警察局獲彰京開發公司捐贈1部全新巡邏車，今天舉行捐車典禮。（圖由新竹縣政府提供）

