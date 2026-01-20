為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    尖峰1小時湧7000輛大小車塞爆 艋舺大道、中華路口將拓寬

    2026/01/20 22:20 記者董冠怡／台北報導
    艋舺大道、中華路二段交會處，上班尖峰車流量大，車流交織嚴重；圖為中午車輛行經畫面。（記者董冠怡攝）

    艋舺大道、中華路二段交會處，上班尖峰車流量大，車流交織嚴重；圖為中午車輛行經畫面。（記者董冠怡攝）

    台北市艋舺大道連接往來萬華區、新北市板橋區的華翠大橋，每逢上班通勤都會湧入大批車潮，如欲往西門町方向，銜接的中華路二段是必經之地，議員劉耀仁表示，此路口長期壅塞、大小車混流，險象環生；交通管制工程處回應，將透過削減分隔島調整路型及車道配置，以及增設公車專用道改善。由於施工範圍較大，待與各單位確認細節後進行設計，預計年底發包。

    劉耀仁指出，艋舺大道、中華路二段鄰近台北市立聯合醫院和平院區，公車頻繁進出站，常出現多車道併入、併出形，與一般車流交織，而且交會處上游為四車道、下游縮減為三車道，大量車流在匯流點被迫集中，無法順利消化。

    交工處說明，此交會處尖峰時段1小時估有80輛大車、2418輛小汽車與4567輛機車經過，上游四車道的車進入下游三車道，加上路側公車靠站後，恐需再切到內側車道，導致交織嚴重。

    目前規劃透過削減分隔島調整路型及車道配置，使路口上下游車道數一致，並且增設公車專用道，改善車流交織及壅塞。工程範圍涉及排水系統、分隔島打除、植栽與路燈遷移、公車路線與站位調整、捷運和鐵路禁限建規範，確認後再進行細部設計，預計今年底進行工程發包後施作。

    市警局交通警察大隊統計，去年1月至10月中華路二段往北（艋舺大道至廣州街口），一共發生20件事故，計有18人受傷。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播