尖峰1小時湧7000輛大小車塞爆 艋舺大道、中華路口將拓寬

台北市艋舺大道連接往來萬華區、新北市板橋區的華翠大橋，每逢上班通勤都會湧入大批車潮，如欲往西門町方向，銜接的中華路二段是必經之地，議員劉耀仁表示，此路口長期壅塞、大小車混流，險象環生；交通管制工程處回應，將透過削減分隔島調整路型及車道配置，以及增設公車專用道改善。由於施工範圍較大，待與各單位確認細節後進行設計，預計年底發包。

劉耀仁指出，艋舺大道、中華路二段鄰近台北市立聯合醫院和平院區，公車頻繁進出站，常出現多車道併入、併出形，與一般車流交織，而且交會處上游為四車道、下游縮減為三車道，大量車流在匯流點被迫集中，無法順利消化。

交工處說明，此交會處尖峰時段1小時估有80輛大車、2418輛小汽車與4567輛機車經過，上游四車道的車進入下游三車道，加上路側公車靠站後，恐需再切到內側車道，導致交織嚴重。

目前規劃透過削減分隔島調整路型及車道配置，使路口上下游車道數一致，並且增設公車專用道，改善車流交織及壅塞。工程範圍涉及排水系統、分隔島打除、植栽與路燈遷移、公車路線與站位調整、捷運和鐵路禁限建規範，確認後再進行細部設計，預計今年底進行工程發包後施作。

市警局交通警察大隊統計，去年1月至10月中華路二段往北（艋舺大道至廣州街口），一共發生20件事故，計有18人受傷。

