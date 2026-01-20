台灣燈會限定聯名伴手禮公開 精品小番茄禮盒台積電支持下單

嘉義縣府公開12項「台灣燈會在嘉義」限定聯名伴手禮。（記者林宜樟攝）

新春佳節即將到來，嘉義縣今年更舉辦台灣燈會盛事，縣府結合嘉義優鮮品牌及台灣燈會，推出12項「台灣燈會在嘉義」限定聯名伴手禮，並公布「嘉義優鮮」年節產品型錄，還公開民雄鄉農會推出的「喜番・大好き—玉女小番茄精品禮盒」，已由嘉義科學園區台積電AP7嘉義廠啟動企業預購，展現嘉義農業與企業的合作共好成果，禮盒將在微風百貨等通路上架，搶攻高端年節送禮市場。

縣府今天舉辦「嘉義優鮮・馬上好運—嘉義優鮮×台灣燈會聯名及年節伴手禮宣傳記者會」，中華職棒啦啦隊女孩妮可、阿布舞、軒軒等驚喜現身，推廣美味伴手禮，限定聯名伴手禮涵蓋在地水果製作的果乾禮盒、融入阿里山高山茶的茶油拌麵、以在地食材製成的老菜脯鳳梨酥、辣椒米磚，還有取材自嘉南平原釀製的大吟釀清酒等。

翁章梁說，嘉義優鮮是縣府保證的農特產品，一開始推行時僅79件產品，如今已有800多項產品加入，在國道、百貨公司等通路販售，外銷到新加坡、日本等國，縣府鼓勵業者繼續拓展知名度，將品牌經營的長長久久；今年台灣燈會節目非常精彩，有許多海內外團體熱情參展，主燈以阿里山神木為造型，值得一看，每晚都有展演，歡迎民眾來參與。

縣府在嘉義優鮮官方網站公布「嘉義優鮮」年節產品型錄，民眾可從型錄找到心儀產品，直接與業者訂購，部分產品還能在全家便利商店旗下近百家FamiSuper據點選購；即日起桃園國際機場第一航廈「新東陽綜合商場」設立嘉義優鮮專區，旅客在返鄉探親、拜年送禮之際，可在國門前輕鬆購入。

縣府表示，「嘉義優鮮水產電商平台」及「台灣好農×嘉義優鮮跨境電商專區」推出年節限定組合及優惠，期間購物免運，提供跨境配送服務，讓海外消費者輕鬆選購嘉義優鮮好物；嘉義優鮮產品在中埔鄉農會穰穰直賣所、番路鄉農會飲冰柿茶集、大林歐樂沃築夢城堡、牧御食野及國道服務區等地販售。

民雄鄉農會推出的「喜番・大好き—玉女小番茄精品禮盒」，獲得台積電AP7嘉義廠訂購。（記者林宜樟攝）

民雄番茄農高文聰的小番茄曾獲全國比賽冠軍。（記者林宜樟攝）

嘉義區漁會總幹事林佳瑩（左）與番路鄉農會總幹事趙幸芳（右）山海連線互相推銷特產。（記者林宜樟攝）

嘉義縣政府與業者行銷特色伴手禮。（記者林宜樟攝）

嘉義縣優質特色伴手禮。（記者林宜樟攝）

