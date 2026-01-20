年關難過？ 文化大學教職員爆未依往例收到年終獎金

年關難過？文化大學教職員今日投訴，未依往例收到年終獎金，引發年終消失之焦慮。（圖擷取自文大官網）

首次上稿 01-19 22:00

更新時間 11:56（更新校方說法）

農曆年即將來臨，中國文化大學基層教職員，今（20日）投訴表示，歷年慣例皆於1月20日發放當月薪資併同年終獎金，然而今日查看帳戶時，卻發現年終獎金竟無故消失，校方在事前完全沒有任何公告、沒有公文、甚至連一封解釋的Email都沒有，這種「突擊式」延發獎金的行為，讓所有仰賴這筆錢過年的基層同仁措手不及，也讓大家焦慮不已。

請繼續往下閱讀...

文大校方說明，年終獎金發放時間均比照軍公教人員發放日程，於春節前10日核發，每年均會視文大薪資發放日及全校休假時間彈性調整發放日程，今年農曆過年時間較晚，除夕為2月16日，軍公教人員發放時間為2月6日，文大亦依往例發放。

投訴教職員表示，文化大學校長王子奇據聞年薪高達台幣400萬，對高層而言，基層教職員的年終獎金或許只是數字，但對於廣大從外地來到台北租屋、背負房貸與信貸的基層員工來說，這是過年返鄉、包給長輩紅包、以及支應台北高昂生活費的「救命錢」。

投訴人表示，今年春節將至，校方卻在毫無溝通的情況下，片面決定延後發放。這種傲慢的行政風格，等同於在寒冬中對基層員工進行心理與經濟上的雙重霸凌，而過去也曾發生片面修改獎金制度引發抗議，如今變本加厲，連「發放日期」都能無預警變更，誠信蕩然無存，質疑為何文大校方能在未經溝通下變更發放慣例？這筆預算去向為何？校方是否打算「年後」才發年終獎金？

投訴人表示，只是想守護基本的生存尊嚴，不希望在為校奉獻多年後，連一個安穩的農曆年都過不了，盼能還給基層員工一個公道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法