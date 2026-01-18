為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    童子瑋今早發放《台灣尚勇》春聯 基隆慶安宮氣氛熱烈

    2026/01/18 09:54 記者俞肇福／基隆報導
    2026年「TeamTaiwan尚勇」春聯，TEAM TAIWAN 字形融入台灣的島嶼輪廓中，民進黨提名基隆市長參選人童子瑋將於今天（18日）11時在基隆慶安宮發放。（圖為民進黨基隆市長參選人童子瑋提供）

    2026年「TeamTaiwan尚勇」春聯，TEAM TAIWAN 字形融入台灣的島嶼輪廓中，民進黨提名基隆市長參選人童子瑋將於今天（18日）11時在基隆慶安宮發放。（圖為民進黨基隆市長參選人童子瑋提供）

    中華職棒會長、立委蔡其昌去年發的《台灣尚勇》春聯風靡全台，送出逾百萬張，2026年推出新版的「TeamTaiwan尚勇」春聯，特邀書法家王振邦親題，將TEAM TAIWAN 字形融入台灣的島嶼輪廓中。民進黨提名的基隆市長參選人童子瑋今天（18日）早上11點在基隆慶安宮，發放《台灣尚勇》春聯，歡迎鄉親前來領取，用尚勇的氣勢迎接新春。

    蔡其昌在社群媒體指出，為了滿足全國民眾的需求，今天上午11時起，全國319個免費公開索取點將同步開放領取，詳細資訊將公布在他的社群平台上，邀請所有喜歡這張春聯的民眾，可前往鄰近的公開索取點踴躍領取，共同感受「Team Taiwan尚勇」的台灣精神與新春喜氣。

    童子瑋與其他民進黨全體基隆市各議員服務處，均同步發放《台灣尚勇》春聯，邀請所有喜歡《台灣尚勇》春聯的基隆民眾，到議員服務處索取。

